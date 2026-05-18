Zonguldak çevre yolu yapım sözleşmesi imzalandı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Çevre Yolu yapım işi sözleşmesinin DEMCE Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile A S L İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında 26 milyar 409 milyon 872 bin TL bedelle imzalandığını açıkladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ımızın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehrimizin geleceğine önemli katkılar sunacak Zonguldak Çevre Yolu Km: 36+300-49+362,26 Arası Yapım İşi'nin sözleşmesi, DEMCE Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile A S L İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında 26 milyar 409 milyon 872 bin TL bedelle 14 Mayıs 2026 tarihinde imzalanmıştır.

Şehrimizin ulaşım konforunu artıracak, trafik yükünü azaltacak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bu önemli yatırımın Zonguldak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum"dedi. - ZONGULDAK

