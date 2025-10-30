Zirai Kredi Faiz Artışı Kararının İptali Tarım Sektöründe Olumlu Karşılandı

Zirai kredi faiz artışına ilişkin kararın iptal edilmesini değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "İklim değişikliği, su azlığı ve yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçimize zarar verecek bu karardan dönülmesi son derece yerinde olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 24 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Katılım tarafından kullandırılan hazine destekli sübvansiyonlu zirai kredilerde kredi limitleri aynı kalmış, faiz oranları ise artırılmıştı. Bu durum, çiftçilerin 2026 yılında kullanacağı kredilerde daha yüksek faiz ödemesine yol açacaktı.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, kararın kısa sürede iptal edilmesinin tarım sektörü açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Yetkililere tabanın sesini gerekçeleriyle anında ilettik. İlgili birçok kurum ve kuruluş tepkisini dile getirdi ve bu karar kısa sürede iptal edildi. Böylece eski oran ve miktarlarla sübvansiyonlu kredilerin devam etmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kararın iptalinin tarımsal üretim için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Çakır, "Zaten iklimle, su azlığıyla ve girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçimize zarar verecek olan bu karardan dönülmesi çok yerinde olmuştur. Faiz destekli zirai kredilerdeki indirim oranlarının düşürülmesi ve kredi limitlerinin sabit kalması sadece çiftçileri değil, tarım ve hayvancılık sektöründe domino etkisiyle tüm paydaşları olumsuz etkileyecekti" dedi.

Faiz yükünün artmasının enflasyonu tetikleyeceğini kaydeden Çakır, "Bir yandan enflasyonla mücadele edilirken, enflasyon canavarını tetikleyecek böyle bir adım doğru olmazdı. Zirai kredi desteği, tarım sektörümüz için stratejik ve ulusal güvenlik açısından hayati bir destektir. Çiftçi başka finansman arayışına girmek zorunda kalmamalı, devletini arkasında görmelidir" diye konuştu.

Çakır, Cumhurbaşkanlığı tarafından 24 Ekim'de yayımlanan kararın iptal edilmesiyle üreticilerin krediye erişiminin kolaylaştığını belirterek, "Bu kararın oluşturacağı olumsuz durumu erken fark edip iptal eden tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu bir geri adım değil, yanlışın düzeltilmesi adına çok yerinde bir adımdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN