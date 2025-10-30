Haberler

Zirai Kredi Faiz Artışı Kararının İptali Tarım Sektöründe Olumlu Karşılandı

Zirai Kredi Faiz Artışı Kararının İptali Tarım Sektöründe Olumlu Karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, ziraat kredi faiz artışının iptal edilmesini değerlendirerek, bu kararın çiftçilere fayda sağlayacağını ve tarımsal üretimin hayati önemi olduğunu vurguladı.

Zirai kredi faiz artışına ilişkin kararın iptal edilmesini değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "İklim değişikliği, su azlığı ve yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçimize zarar verecek bu karardan dönülmesi son derece yerinde olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 24 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Katılım tarafından kullandırılan hazine destekli sübvansiyonlu zirai kredilerde kredi limitleri aynı kalmış, faiz oranları ise artırılmıştı. Bu durum, çiftçilerin 2026 yılında kullanacağı kredilerde daha yüksek faiz ödemesine yol açacaktı.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, kararın kısa sürede iptal edilmesinin tarım sektörü açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Yetkililere tabanın sesini gerekçeleriyle anında ilettik. İlgili birçok kurum ve kuruluş tepkisini dile getirdi ve bu karar kısa sürede iptal edildi. Böylece eski oran ve miktarlarla sübvansiyonlu kredilerin devam etmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kararın iptalinin tarımsal üretim için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Çakır, "Zaten iklimle, su azlığıyla ve girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçimize zarar verecek olan bu karardan dönülmesi çok yerinde olmuştur. Faiz destekli zirai kredilerdeki indirim oranlarının düşürülmesi ve kredi limitlerinin sabit kalması sadece çiftçileri değil, tarım ve hayvancılık sektöründe domino etkisiyle tüm paydaşları olumsuz etkileyecekti" dedi.

Faiz yükünün artmasının enflasyonu tetikleyeceğini kaydeden Çakır, "Bir yandan enflasyonla mücadele edilirken, enflasyon canavarını tetikleyecek böyle bir adım doğru olmazdı. Zirai kredi desteği, tarım sektörümüz için stratejik ve ulusal güvenlik açısından hayati bir destektir. Çiftçi başka finansman arayışına girmek zorunda kalmamalı, devletini arkasında görmelidir" diye konuştu.

Çakır, Cumhurbaşkanlığı tarafından 24 Ekim'de yayımlanan kararın iptal edilmesiyle üreticilerin krediye erişiminin kolaylaştığını belirterek, "Bu kararın oluşturacağı olumsuz durumu erken fark edip iptal eden tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu bir geri adım değil, yanlışın düzeltilmesi adına çok yerinde bir adımdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi

Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.