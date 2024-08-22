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Ziraat Mühendisi, Kendin Topla Ucuz Al Kampanyası Başlattı

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Bolu'da bir ziraat mühendisi, işçi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle toplatamadığı bamyaları yarı fiyatına satmak için kampanya başlattı.

BOLU'da 'Kendin topla, ucuz al' kampanyası başlatan Ziraat Mühendisi Muhterem Çilata (40), 4 dönümlük tarlasına ektiği, pazarda 180 lira olan bamyayı kendisi toplayana yarı fiyatına sattı.

Mudurnu ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Muhterem Çilata, artan işçi maliyetleri nedeniyle 4 dönümlük tarlasına ektiği bamyaları toplattıramadı. Çilata, bamyanın tarlada kalmaması için kampanya başlattı. Pazarda kilosu 180 lira olan bamyayı, kendi toplayan vatandaşlara 80 liraya satacağını duyurdu. 'Kendin topla, ucuza al' kampanyasını duyuran Çilata'nın tarlasına vatandaşlar, sabah saatlerinde geldi. Kilolarca ürün toplayan vatandaşlar, bamyayı yarı fiyatına satın aldı. Kampanyanın yararlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, mutlu olduklarını söyledi.

'EMEĞİMİZİ ZAYİ ETMEK İSTEMEDİK'

Muhterem Çilata, "Ektiğimiz bamyayı işçi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle toplatamadık. Hem pazarlaması hem de toplatılması bizim için külfet olmaya başladı. Artık bu işi bırakarak tarlamızı sürmeyi düşündük. Ancak gönlümüz buna el vermedi. Ortada büyük bir emek var; bu emeği ziyan etmek istemedik. Zaten alım gücü düşen vatandaşlarımız yarı fiyatına bamya alabilsin diye tarlamızı onlara açtık. Sabah tarlama geldiğimde bizden önce tarlamıza gelen vatandaşlarımız oldu. Duyurumuz sonrası güzel bir ilgi oldu" dedi. Bamya toplamak için tarlaya gelen Fulya Kırımoğlu, "Ekonomi gerçekten çiftçiyi zor duruma soktu. İşçi maliyetleri çok yüksek ve bu durum çiftçimize olumsuz yansıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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