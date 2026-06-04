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Devlet desteği alan genç kadın besiciliğe başladı

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Afyonkarahisar'da ziraat mühendisi Emine Eser, Tarım ve Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' ile 10 büyükbaş hayvan alarak hayvancılığa başladı. Kadın üreticilere örnek olmak istediğini belirten Eser, düzenli destek ödemelerinin önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'da devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan ziraat mühendisi Emine Eser, zamanla hayvan sayısını artırıp, çiftliğini büyütmek istiyor.

Eser, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nden yararlanmak için geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Projesi kabul edilen 29 yaşındaki Eser, bu yıl 5 Şubat'ta 10 büyükbaş hayvan alarak yetiştiriciliğe başladı.

Zamanının çoğunu hayvanlarla geçiren Eser, AA muhabirine, yetiştiriciler açısından önemli bir destekten faydalandığını söyledi.

Kadınlara örnek olmak isteyen Eser, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, aile işletmelerinin güçlendirilmesi ve ülkenin et üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiyi merkeze alan bu yaklaşımı sayesinde bizler işletmelerimizi büyütme ve geliştirme konusunda daha güçlü adımlar atabiliyoruz. Bir ziraat mühendisi olarak, hayvancılıkta bilinçli üretimin ve teknik bilginin önemini çok iyi biliyorum. Bu nedenle, bakanlığın teknik bilgiye sahip, üretime istekli ve bilinçli yetiştiricileri desteklemesini son derece değerli buluyorum. Bir kadın üretici olarak, tarım ve hayvancılık sektöründe kadınların daha aktif rol almasını teşvik eden uygulamaların ülkemiz tarımı adına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum."

"Destek ödemeleri düzenli yapılıyor"

Bu proje kapsamında işletmesine etçi ırk damızlık gebe düveler kazandırıldığını anlatan Eser, bunun yanı sıra projenin en önemli avantajlarından birinin de hayvanların bakım ve besleme giderlerine yönelik verilen destek olduğunu dile getirdi.

Teslim alınan hayvanlar için ilk 12 ay boyunca hayvan başına aylık 1500 lira bakım ve besleme desteği sağlandığına değinen Eser, "Destek ödemeleri düzenli olarak yapılıyor. Özellikle yem ve bakım maliyetlerinin yüksek olduğu günümüzde bu destek, üreticiler için çok önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Eser, projenin hem kent hem de ülke hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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