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Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2024 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğraflarını tercih eden Çakar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Umut Var" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Çakar, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Keyfi Yerinde" fotoğrafını seçerken, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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