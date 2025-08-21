"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama

'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zincir marketlerin belli bir bölümünde, ürünlerin doğrudan devlet tarafından sağlanacağı "Cumhur Reyonu" kurulacağı iddiasına yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir." denildi.

Zincir marketlerle ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. Türkiye genelindeki her zincir marketin yüzde 10-15'lik bir bölümünde "Cumhur Reyonu" kurulacağı, ürünlerin doğrudan devlet tarafından sağlanacağı öne sürüldü.

"MARKETLERDE CUMHUR REYONU KURULACAK" İDDİASI YALANLANDI

İddiaya yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddianın gerçek dışı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

"BİR DEVLET POLİTİKASI DEĞİLDİR"

Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

"MAKSATLI BİR TUTUMUN GÖSTERGESİ"

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

"CUMHUR REYONU ADIYLA HERHANGİ BİR PROJE BULUNMAMAKTADIR"

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır."

'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama

'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Vatandaşı aşağılamak başka bir şey bilmezler ama bunu hâk ediyoruz devlet vatandaşından koptu işçi emekli perişan etti böyle olunca dalga konusu oldu

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Ali Çelik Bey, ilk defa düzgün ve doğru yorum yapmışsınız! Devlet gerçekten bizlerden kopartıldı. Sebebi belli. Bu memlete ithal ekonomistlerden hep zarar gelmiştir. Tarihi inceleyiniz. Sayın Cumhurbaşkanım defalarca yazdım ama ilgilenen yok. Mehmet Şimşek belediye seçimlerinde devlete sın yumruğu vurmuştur. Şimdi de sendikalara darbe vurup herkesi yine klasik Hükümete karşı getirmek. Bu işler düzelene kadar. Ben yazacağım ne zaman Kovulacak yazacağım. Yola devam olurmu bilemem.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Erdoğan'ın yanında Erdoğan'nın altını oyanlar var onlar isteseler bu pahalılık biter kaybedilen oylar geri gelir ama onlar Erdoğan'ın kaybetmesi için mücadele ediyorlar

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

emekliler akp ye darbeyi ağır vuracak

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHeisenberg:

kuş beyninizden anca bu fikir çıkar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdinç:

Muhalefet oltalanmış.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Sabah sabah haber yapıldı yorumları oku bak kimler alkışlıyor,oltaya kim gelmiş anlarsın

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıgunay yanug:

E M E K L İ L E R , AKP yi %15 İLE GÖMECEK

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Bu yalan haberler nereden çıkıyor?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti

7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.