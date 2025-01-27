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Zes ve Vestel Mobilite, 720 Kilovatlık Ultra Hızlı Şarj İstasyonlarına İmza Attı

Zes ve Vestel Mobilite, 720 Kilovatlık Ultra Hızlı Şarj İstasyonlarına İmza Attı
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Türkiye'nin önde gelen elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Zes, Vestel Mobilite ile iş birliği yaparak 720 kilovat güç çıkışına sahip ultra hızlı şarj istasyonlarını tanıttı. Bu yeni istasyonlar, elektrikli araç kullanıcılarına kısa sürede şarj imkanı sunarak, Türkiye ve Avrupa genelinde sürdürülebilir mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Zes, Vestel Mobilite tarafından üretilen Türkiye'nin en hızlı, dünyada ise sınırlı sayıda bulunan 720 kilovat gücündeki şarj istasyonlarını, elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç şarj istasyonlarında ve altyapı projelerinde Türkiye'nin öncülerinden olan Zes ve Vestel Mobilitenin mühendislik ve teknoloji gücüyle üretilen 720 kilovat gücündeki şarj istasyonları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da elektrikli araç kullanıcılarına en hızlı hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye'den başlayarak Avrupa'ya yayılacak bu ultra hızlı şarj istasyonları ile Zes ve Electrip markaları sürdürülebilir mobilite çözümlerindeki taahütlerini güçlendiriyor. Vestel Mobilite'nin ürettiği ultra hızlı şarj istasyonları, bireysel ve ticari elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak için tasarlandı. Araçların şarj edilme kapasitesine bağlı olarak otomobil, otobüs ve ağır vasıta araçlar için tek çıkışta 720 kilovatlık gücün tamamını sunabilme yeteneğine sahip istasyonlar, şarj süresini 10 dakikaya kadar düşürüyor. Kısa sürede bir elektrikli otomobilin şehir içi haftalık ortalama şarj ihtiyacını karşılamasının yanı sıra uzun yolculuklardaki şarj süresini de kısaltıyor.

Modüler ve yenilikçi yaklaşım

İleri teknoloji istasyonları ilk olarak İstanbul Levent 199 binasında devreye alan Zes, birçok filo ve bireysel kullanıcıya hizmet vermeye başladı. 2025 itibarıyla Zes Türkiye ağı ve Electrip'in Avrupa'daki genişleyen altyapısıyla, stratejik ve premium noktalara konumlanacak istasyonlar aynı anda 8 araca hizmet verilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Electrip Global Üst Yöneticisi (CEO) İnanç Salman, Türkiye'de Zes ile sayısı 4 bin 500'ü aşan istasyonla 1800 lokasyonda hizmet verdikelerini belirterek, "Electrip ise başta İtalya olmak üzere Avrupa'daki hedef ülkelerinde yaklaşık 1000 istasyona ulaşmış durumda. Elektrikli şarj ekosistemindeki gelişmelere ve değişen müşteri beklentilerine uygun bir strateji izleyerek 720 kilovatlık ultra hızlı şarj istasyonlarımız, hem Türkiye hem de Avrupa'daki elektrikli araç kullanıcıları için şarj altyapısında yeni bir standart belirliyor. Zes ve Electrip markalarımızın yeni yatırımlarında önceliğimiz ultra hızlı şarj istasyonlarının kurulumu olacak." ifadelerini kullandı.

Vestel Mobilite'nin sektördeki öncülüğünü ve yenilikçi yaklaşımına işaret eden Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel de şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Zes'e teslimi sağlanan 720 kilovat güç çıkışlı ultra hızlı şarj istasyonumuz, kısa sürede şarj imkanı sunarak bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltıyor. Dünya genelinde kimi üreticiler 300 kilovatlık şarj istasyonlarını ürün gamlarına daha yeni eklemeyi planlarken, Vestel Mobilite olarak bugün 720 kilovatlık güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonlarını hizmete sunuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyada mobilite alanında sayılı şirketlerden biri olarak 1 ve 5 megavat güç çıkışlı ürünlerimizin de portföyümüzde olduğunu belirtmek isteriz. 2017'den bu yana elektrikli araç şarj istasyonları üretiyor ve ihraç ediyoruz. Bugüne kadar dört kıtada 35 ülkeye, 250 binden fazla şarj soketini başarıyla yerleştirdik."

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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