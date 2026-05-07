Zeray GYO bahar kampanyasıyla erişilebilir finansman modeli sunuyor

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Üst Yöneticisi (CEO) Furkan Bozan, bu yıla güçlü bir başlangıç yaparak tüm projelerini kapsayan Bahar Kampanyası'nı devreye aldıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozan, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin gayrimenkul sektörü değerlendirmesini ve şirketin stratejik yol haritasını paylaştı.

Bozan, yılın ilk çeyreğine ilişkin satış verilerine bakıldığında piyasa aktivitesinin canlılığını koruduğunu, özellikle büyükşehirler, sanayi bölgeleri ve göç alan lokasyonlarda satış performansının güçlü seyrettiğini aktardı.

İlk el konut satışlarının toplam içindeki payının korunmasının markalı projelere olan güveni teyit ettiğini, ipotekli satışlardaki yıllık yüzde 35,9 artışın ise kredi kullanımında kademeli toparlanmaya işaret ettiğini vurgulayan Bozan, bu görünümün faizlerde olası bir normalleşme halinde satış hacminde ek ivme yaratabileceğini kaydetti.

Bozan, arz tarafında yeni proje başlangıçlarında seçiciliğin sürdüğüne ve yüksek arsa maliyetleri, işçilik giderleri ve finansman koşullarının proje geliştirme süreçlerinde belirleyici olmaya devam ettiğine değindi.

Hazır stoklu projeler, güçlü öz kaynak yapısına sahip geliştiriciler ve hızlı teslim kabiliyeti olan firmaların sektörde öne çıktığını belirten Bozan, sınırlı yeni arzın orta vadede kaliteli konut stokunun değerini desteklediğini ifade etti.

Bozan, sektörün sıkı para politikası, kontrollü kredi büyümesi ve dezenflasyon sürecinin etkisi altında dengelenme eğilimini sürdürdüğünü, bu dönemde güven, finansal disiplin ve teslim kabiliyetinin firmalar arası rekabette belirleyici unsur haline geldiğini anlattı.

"Yaklaşık 185 milyon lira karlılığa ulaştık"

Halka arz süreciyle finansal yapının güçlendirildiğini belirten Bozan, şirketin 184 milyon 943 bin 300 lira seviyesinde karlılığa ulaştığını, önceki dönemde açıklanan zarar ile kıyaslandığında güçlü bir dönüşüm gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şirketin yüzde 50 temettü dağıtım kararı aldığını hatırlatan Bozan, yıl sonu finansallarında bu karlılığın daha da büyütülmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bozan, finansal disiplinin korunarak yatırımcı güveninin güçlendirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sektöre yeni bir boyut kazandırıyoruz. İlk sıralarda dinamik mekanizmalar ile sürekli üretim hedefinde olan firmalar var. Bizler sabit getiri güvencesi altında olağan seyretmektense, sürekli gelişim hedefleri ile büyüme odaklı misyon sergilemekteyiz. 'Kazan-kazan' ilişkisinden de öte kazandıkça büyüyen imkanlar ve fırsatlar dünyasında yaşıyoruz. İfadelerimizin gerçekleşmesini, canlı likiditemizle sürekli yatırımcılarımız ile paylaşacağız. Portföyümüzde bulduğumuz gücü sergilemek hedefiyle, başta kurumsal yatırımcılarımıza sunmak üzere 31 Mart 2026 tarihli verilerimize göre gayrimenkul değerleme raporumuzu yayımladık. 27 milyar 523 milyon liralık portföy büyüklüğüne eriştik. Projelerimiz ilerledikçe maliyet kazançlı hizmet alım gücümüz ve yüksek katma değerli orta üstü segmentteki portföy çeşitliliğimizle değerimiz daha yüksek kazançlara erişecek. En önemlisi portföyümüzde bulunan arsa değerli projelerimiz, önümüzdeki dönemlerde proje olarak değerlenecek ve 2 katını aşan değere erişecek."

Bozan, gayrimenkul geliştiriciler olarak yüksek karlılık potansiyellerinin de burada yer aldığını belirterek, "Varsayımlara ilişkin raporumuzla da işlem gören hisselerimizin defter değerlerimize göre nasıl bir iskonto ile yer aldığını duyuracağız. Güçlü portföyümüz ile sürekli takip edilmesi gereken yüksek potansiyeli olan bir firmayız. Bu ruhu kaybetmeyecek, tecrübemiz ile yurt dışına doğru yaygınlaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut verilerin konut arzında yapısal bir yetersizliğin devam ettiğini açıkça ortaya koyduğunu aktaran Bozan, arzın talebi karşılayamadığını ve fiyat istikrarı için üretim hızı artırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bozan, son dönemlerde arsa ve arazi satışlarında yüksek paya ulaşılmasının yatırımcı davranışlarında yön değişimine işaret ettiğine değinerek, "Orta vadede gayrimenkul sektörüne olan güven sürüyor. Yatırımların ivme kazandığı dönemlerde yatırımların algısına yer etmiş yüksek kazanç potansiyeli büyüyerek katma değerli beklentiye dönüştü." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde hem prensip anlaşmasına varılan hem de geliştirme aşamasındaki projelerin ağırlıklı olarak otel ve iş merkezi gibi ticari segmentte konumlanacağını kaydeden Bozan, bu yaklaşımın gelir çeşitliliğini ve sürdürülebilir nakit akışını güçlendireceğini aktardı.

Bozan, mevcut projelerin tamamlanmasıyla portföy büyüklüğü açısından Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketleri arasında yer almayı hedeflediklerini de vurguladı.

Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında kiralanabilir inşaat alan büyüklüğünü 3 milyon metrekarenin üzerine çıkarmak bulunduğunu aktaran Bozan, bu ölçekle global düzeyde öncü bir gayrimenkul oyuncusu olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bozan, kurulum sürecinde olan tüketici finansman şirketinin sadece satış gücünü artırmakla kalmayacağını, grup şirketleri arasında güçlü bir sinerji yaratacağını, bu yapının sektörde yeni bir model ortaya koyacağını anlattı.

Sektörün 2024-2025 dönemindeki sert dalgalanmaların ardından dengelenme ve kontrollü toparlanma sürecine girdiğini, bahar dönemine daha umutlu bir başlangıç yapıldığını vurgulayan Bozan, "Önümüzdeki dönemde faizlerde olası normalleşme, talebin yeniden hızlanması, ilk el konut satışlarında toparlanma ve güvenilir geliştiricilere yöneliş gibi dinamikler sektör açısından pozitif bir zemin oluşturacak. Güçlü marka değeri, proje çeşitliliği ve finansal kabiliyeti yüksek şirketlerin bu süreçte belirgin şekilde ayrışacağını öngörüyoruz. Zeray GYO, finansal disiplin, üretim gücü, kentsel dönüşüm vizyonu ve sürdürülebilir projeleriyle sektöre ve yatırımcılarına değer katmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Zeray'dan Bahar Kampanyası

Zeray GYO'nun 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaparak tüm projelerini kapsayan Bahar Kampanyası'nı devreye aldığına değinen Bozan, kampanyanın yatırımcılar ve konut sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Bozan, kampanya kapsamında yüzde 30 peşin ödeme avantajı, şirket bünyesinde 72 aya varan vade imkanı ve esnek ödeme planları sunduklarını, bu modelin mevcut piyasa koşullarında banka kredisine alternatif güçlü bir finansman çözümü oluşturduğunu kaydederek, "Finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde, kullanıcılarımızın banka kredisine bağımlılığını azaltan çözümler geliştiriyoruz. Bu kampanya, sürdürülebilir ve erişilebilir konut üretimi yaklaşımımızın somut bir yansıması." ifadelerine yer verdi.