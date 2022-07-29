Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz
Dünyanın gözü tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da kurulan merkeze çevrilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret eden Zelenski, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" ifadesini kullandı.
- Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret etti.
Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" dedi.
Ukrayna lideri Zelenski ayrıca; Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Resmi Facebook sayfasından açıklama yapan Zelenski, limanda incelemeler yapıp yetkililerle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı, bölgede yaptığı incemeler ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı.