Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz - Haberler

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Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

Dünyanın gözü tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da kurulan merkeze çevrilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret eden Zelenski, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret etti.

Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" dedi.

Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

Ukrayna lideri Zelenski ayrıca; Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Biz hazırız, Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

Resmi Facebook sayfasından açıklama yapan Zelenski, limanda incelemeler yapıp yetkililerle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı, bölgede yaptığı incemeler ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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