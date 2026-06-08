Haberler

Sivas'ta patates ekim sezonu başladI, hedef 75 bin ton

Sivas'ta patates ekim sezonu başladI, hedef 75 bin ton
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde 2026 yılı patates ekim sezonu başladı. Yaklaşık 15 bin dekarlık alanda 3 bin 750 ton tohum toprakla buluşturulurken, hava şartlarının uygun gitmesi halinde 75 bin ton ürün hasadı hedefleniyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde 2026 yılı patates ekim sezonu başladı. İlçe genelinde yaklaşık 15 bin dekarlık alanda 3 bin 750 ton patates tohumu toprakla buluşturulurken, hava şartlarının uygun seyretmesi halinde yaklaşık 75 bin ton ürün hasadı hedefleniyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde üreticiler 2026 yılı patates ekimine başladı. İlçe genelinde önemli tarım ürünlerinden biri olan patateste bu yıl yaklaşık 15 bin dekarlık alanda ekim yapılması planlanıyor. Üreticiler tarafından yaklaşık 3 bin 750 ton patates tohumu toprakla buluşturulacak. Bazı üreticilerin birkaç dönüm alanda ekim yaptığı, bazı çiftçilerin ise 6 ila 7 dekar arasında değişen arazilerde patates yetiştiriciliği yaptığı belirtildi. Hava şartlarının üretime elverişli seyretmesi durumunda ilçede yaklaşık 75 bin ton patates hasadı gerçekleştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi. Zara'da patates üretiminin hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"75 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor"

Çiftçilik ile uğraşan Abdullah Celep, patates ekiminin başladığını belirterek, "2026 yılı Patates ekimi ilçemiz genelinde başladı. Yaklaşık 15 bin dekar arazide 3 bin 750 ton patates tohumu ekilmesi planlanıyor. Dönüm dönüm patates eken çiftçilerimiz var. Eğer havalar iyi giderse 75 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor. Patatesin, çiftçiler arasında toprağa zarar verdiği söylenmektedir. Ama bu söylenti doğru değildir. Bilinçli bir şekilde patates ekimi yapıldığında toprağa hiçbir zarar vermez. Bazı durumlarda aşırı kimyasal kullanıldığında patatesin kalitesi düşer ve toprağa zarar verir. Bilinçli bir şekilde ekim yapılırsa toprağa hiçbir zarar vermez. Patates hasadından sonra ekilecek bütün ürünler için büyük avantaj sağlamaktadır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

Seçim bitince neden telefona sarıldığı ortaya çıktı

İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak

Görüntüyü izleyenler hayrete düştü! Futbolcular şaştı kaldı

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Koyun otlatan çoban ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Hamaney yangına körükle gidiyor! Bu mesaj Trump'ı iyice kızdıracak
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı