Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok kişi, 'servis yok' uyarısıyla karşılaşıyor

Yurt dışı telefonlarının izin bedelinin 20 bin lira olmasının ardından dün binlerce insan 6 bin TL'lik ödemeyi yaptı. Gün boyunca e-Devlet'te yoğunluk yaşanırken bugünse sosyal medyada birçok vatandaş, ödeme yapmalarına rağmen "servis yok" uyarısı aldıklarını belirtti.

Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkarıldı. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'i kilitlerken bugünse ödemeyi yapan bazı kişiler, telefonlarında servis bulunmadığını belirtti. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DÜN SİSTEM KİLİTLENDİ

Resmi Gazete kararı ile bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

GÜNDEM OLDU

Cep telefonu kayıt ücretinin 20.000 liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK İMEİ kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.

İşte o yorumlardan bazıları: