Zaimoğlu Kızları, Babalarının Projesini Tamamladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Doğan Zaimoğlu'nun yarım kalan "katlanabilir konteyner" projesi kızları tarafından tamamlandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde, inşaat, havacılık ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere birçok alana üretim yapan alüminyum fabrikasının geçen yıl hayatını kaybeden yönetim kurulu başkanı Zaimoğlu'nun, 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla başlattığı alüminyum katlanabilir konteyner projesine kızları Didem Zaimoğlu Yiğit ve Ayşenur Zaimoğlu Hatipoğlu sahip çıktı.

Yaklaşık 2 yıl önce AR-GE sürecini başlatan Zaimoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra çalışmaları devam ettiren kız kardeşler, 3 dakikada kurulabilen konteynerleri üretim aşamasına getirdi.

Toplam 15 metrekare kullanım alanı bulunan konteyner hem lojistik hem de depolama açısından avantaj sağlıyor.

Fabrikada, gelen taleplere göre aylık 70 ila 100 adet arasında alüminyum malzemeden katlanabilir konteyner üretiliyor.

Bir tıra 12 adet yüklenebiliyor

Firmanın yönetim kurulu üyesi Didem Zaimoğlu Yiğit, AA muhabirine, projeyi tamamlamanın kendileri için ayrı bir önem teşkil ettiğini dile getirdi.

Babasının insani değerlerle projeyi gerçekleştirmek için yola çıktığını aktaran Yiğit, şöyle konuştu:

"Babam proje için gerçekten çok ciddi emek verdi. Tasarladığı AR-GE'sini kendisi yürüttü. Projenin ortasındayken hayatını kaybetti. Bu süreçte bizim için bir kız kardeş gibi oldu proje. Babam projeye insani bir bakış açısıyla yaklaştı. Onun vizyonu, konforlu bir barınma alanı sunmaktı. Vefatından sonra biz bu projeyi sahiplenerek daha ileriye taşıdık. Şimdi onun adını yaşatıyor, insanların hayatlarına dokunuyoruz. Piyasada katlanır konteyner yapan firmalar olabilir ama biz kalite ve insani değerleri öncelik haline getirdik."

Kurumsal firmalardan da olumlu dönüşler ve siparişler aldıklarını, bunun da kendilerini motive ettiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Yurt dışı ile görüşmelerimiz devam ediyor. 15 metrekare kapalı alanı var, katlandığındaki yüksekliği 38 santimetre gibi bir ölçüde. Bu da bir tıra 12 adet katlanmış haliyle konteynerin sığmasına vesile oluyor. 1+1 bir daire gibi düşünebilirsiniz bu konteyneri. Bir odasında mutfak ve yaşam alanı gibi küçük bir alanı var ve artı bir odası daha var. Soğuk ve sıcak su, klima tesisatları açısından her türlü altyapıya sahip. Genel olarak çok beğenilen güzel bir proje oldu. 3 dakikalık bir sürede katlayabiliyorsunuz aynı zamanda bir vida kullanmadan kilit sistemle açabiliyorsunuz. Yani sadece afet olarak da bakmamak lazım mesela geçici hastane alanları yapılabilir."

"Babamın çıkardığı bir eseri bugün satabiliyor hale geldik"

Yiğit, konteynerin acil barınma ihtiyacının yanı sıra afet sonrası geçici ofis, klinik, eğitim ve sosyal alanlar için de uygun olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaparken yanmaya dayanıklı olması açısından tam anlamıyla kaliteli bir malzemeyle yaşam alanı oluşturduk. Bunu istediğiniz yere götürüp taşıyıp kurabilirsiniz, en avantajlı yanı da bu. Kolay taşınabilir olması, kolay depolanması, kurulumu sadece 3 dakika sürüyor. Kapalı halinden açık hale gelme süreci de 3 dakika sürüyor. Babamın çıkardığı bir eseri bugün satabiliyor hale geldik. Bu da bizim için gurur verici bir durum."

Projeye özellikle kurumsal firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yiğit, "Bizimle iletişime geçen firmalar, ürün kalitesine güvendikleri için iş birliği teklifleriyle geldiler." dedi.