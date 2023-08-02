Yüzde 75 zammı duyan işçiler bayram etti! Başkanı omuzlarda taşıdılar

En düşük işçi maaşı 18 bin 477 lira oldu, işçiler sevinçten havalara uçtu! Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nde işçilerin taban maaşına yüzde 75 zam yapıldı. Evli ve çocuklu çalışanın en düşük maaşı 20 bin lira bandını geçti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye ile Zirvekent AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme yapıldı. Belediye işçilerinin maaş zammını belirleyecek imzaların atılması sonrası işçiler sevinçten havalara uçtu.

Çiftlikköy Belediyesi'nde maaşlara ortalama yüzde 75 zam yapıldı. En düşük işçi maaşı 18 bin 477 liraya yükselirken, çocuklu ve evli bir ailenin maaşı 20 bin lirayı geçti. Yapılan zam daimi işçiler ve 696 Sayılı KHK ile belediye Zirvekent Şirketi'nde istihdam edilen belediye çalışanlarını kapsadı.

EN DÜŞÜĞÜ 18 BİN 477 LİRA

Protokol sözleşmesine göre işçilere Temmuz ayında yapılması gereken zam 13 bin 889 liraydı. İşçilere yüzde 25 ücret artışı, yüzde 86 yol parası artışı, yüzde 55 yemek parası artışı yapıldı. Ayrıca 4 bin 500 lira sosyal yardım müjdesi verildi.

Buna göre bekar bir işçinin en düşük maaşı 18 bin 477 lira oldu. Evli ve çocuklu bir işçinin taban maaşı 20 bin 90 liraya yükseltildi. Maaşlar kıdeme, işin niteliğine ve çalışılan süreye göre artış gösterebilecek

İŞÇİLER KUTLAMA YAPTI

Protokol sözleşmesi öncesi işçiler Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ı kapıda davul zurnayla ve meşalelerle karşıladı. Başkanı omuzlara alan işçiler alınan zammı kutladı. İmzaların atılması sonrasında işçiler büyük sevinç yaşarken, bazı işçiler de Başkan Silpagar'a teşekkür hediyesi verdi.