Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık katkısı 6 milyar lira

Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık katkısının 6 milyar lira olduğunu söyledi.

Temelden 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı Yusufeli Barajı gövdesi ve santral binasında incelemelerde bulunan Ergün, Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız'dan çalışmaların son durumu ve enerji üretimine ilişkin bilgi aldı.

Ergün, Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin mega projelerinden biri olduğunu belirterek, Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve milli sermayeyle inşa edildiğini vurguladı.

Artvin'in doğasına dikkati çeken Ergün, "Çoruh Havzası'nda bulunan 7 barajın 5'i Artvin sınırları içerisinde. Sadece Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine katkısı ise 6 milyar liradır." dedi.

Ergün, barajda elektrik üretimin devam ettiğinin altını çizerek, barajdaki su seviyesinin yükselmesi ve düşmesinin, mevsimsel durumlar da göz önünde bulundurularak ilgili birimler tarafından planlanan bir döngü olduğunu ifade etti.

Vali Ergün, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ilçeye bağlı Küplüce köyündeki mezarını ziyaret etti.

Şehidin babası Nebi Acar'a taziyelerini ileten Ergün, köy sakinleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ziyarette, Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik de yer aldı.