Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için son 60 metre

Artvin'de yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde ( Hes ) su seviyesinin yüksekliği 145 metreye ulaştı. Maksimin su seviyesi 206 metre olan barajın elektrik üretmesi için son 60 metre kaldı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor. Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 608,31 milyon metreküpe, su seviyesi 648,80 kotuna, su yüksekliği de 145.30 metreye ulaştı. Maksimum su seviyesi 206.50 Baraj, elektrik üretimine sadece 60 metre kaldı.

Su tutma işleminde 7 ayın içinde olan baraj nedeniyle karayolları başta olmak üzere köyler ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yusufeli Barajı'nın Temmuz ayında elektrik üretimine başlaması planlanıyor. - ARTVİN

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023