Yurt İçi Üretici Fiyatları Mayıs Ayında Yüzde 40,76 Arttı

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 40,76 oranında arttı. İmalat endeksi yıllık yüzde 42,34 artarken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı aylık yüzde 7,36 azaldı. Kok ve rafine petrol ürünleri yıllık yüzde 15,39 azalırken, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri, içecekler ve temel eczacılık ürünleri en fazla artış gösteren alt sektörler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 40,76 oranında arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) bugün yayınladı. Buna göre, Yİ-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65 arttı. Yİ-ÜFE'deki yıllık artış yüzde 40,76 oldu. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,81 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 95,80 artış gösterdi.

İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,34 ARTTI

TÜİK verilerine göre, sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,84, imalatta yüzde 42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,53 ve su temininde yüzde 66,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 35,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,10, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,92, enerjide yüzde 9,62 ve sermaye malında yüzde 49,97 artış gözlendi.

ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI AYLIK YÜZDE 7,36 AZALDI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,66 artış, imalatta yüzde 1,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,36 azalış ve su temininde yüzde 0,71 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,06, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,57 ve sermaye malında yüzde 3,09 artarken, enerjide yüzde 6,67 azalış gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ GÖSTEREN TEK ALT SEKTÖR YÜZDE 15,39 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ OLDU

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör, yüzde 15,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 98,13, içecekler yüzde 92,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 91,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

HAM PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATI AYLIK İSE YÜZDE 6,19 ARTTI

Aylık en yüksek azalış; yüzde 8,60 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 7,36 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,05 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 6,19, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 3,72, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 3,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.