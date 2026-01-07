Yurt dışından alışverişte 30 euroluk gümrük muafiyeti kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından satışı yapılan ürünlerde eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasına son verildiğini ve 30 euroluk gümrük muafiyetinin kaldırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyetinin kaldırıldığını ve 6 Şubat 2026'dan itibaren tüm siparişler için gümrük beyannamesi düzenleneceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satışı yapılan tüm ürünler bakımından, sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasına son verildiğini bildirdi.

"ABD'de uygulanan 800 doların altındaki siparişlere yönelik basitleştirilmiş gümrük işlemlerine de son verilmiştir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere ilişkin özellikle ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler neticesinde Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından bu alanda yeni uygulamalar ortaya konulduğu hatırlatıldı. Söz konusu ürünlere yönelik Avrupa Tüketici Örgütü'nün gerçekleştirdiği ürün güvenliği test sonuçlarına göre bu platformlardan satın alınan ürünlerin büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği ürün güvenliği gerekliliklerini karşılamadığı, bazı ürünlerde ise yüksek oranda toksik ve kanserojen maddeler tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çerçevede AB, ilgili e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere yönelik geçiş dönemi için ilave vergiler getirmiş olup, 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen kaldıracağı bilgisini paylaşmıştır. Benzer şekilde ABD'de uygulanan 800 doların altındaki siparişlere yönelik basitleştirilmiş gümrük işlemlerine de son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Halk sağlığı açısından tehdit oluşturan oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünleri 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' kapsamı dışına çıkarılmıştır"

Ticaret Bakanlığınca e-ticaret platformlarından temin edilen ürünlere yönelik gerçekleştirilen denetim ve laboratuvar analizlerinde Avrupa Tüketici Örgütü ve uluslararası kuruluşlarca yayımlanan bulguları teyit eder nitelikte sonuçlar elde edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda sınır ötesi e-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerden farklı kategorilerde temin edilen toplam 182 ürün incelenmiş; uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçları çerçevesinde ilk etapta uygunsuzluk oranının çok yüksek olduğu ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünleri, 20 Ekim 2025 tarihli Genelge uyarınca sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' kapsamı dışına çıkarılmıştır" denildi.

Söz konusu e-ticaret platformları üzerinden Türkiye'ye giren ürünlerin Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğu ve gerekli teknik düzenlemelere uyumu noktasında incelemelere devam edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenli ve sağlığa uygun ürünlere ulaşımını temin edecek ilave tedbirler alınması ihtiyacı olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

"'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasına son verilmiştir"

Alınacak tedbirlere de yer verilen açıklamada, "Uluslararası gelişmeler doğrultusunda ve ürün güvenliği ile ilgili ortaya çıkan riskleri bertaraf etmek üzere 'Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın muafiyetlerle ilgili kısmında yapılan değişiklik uyarınca gerçek kişiler adına gelen kıymeti 30 euroya kadar ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithalatı sonlandırılarak, bu ürünlerin bundan böyle mevzuatın genel hükümlerine göre normal ithalat prosedürleri çerçevesinde ithalatı mümkün kılınmıştır. Yani, daha önce üç ürün grubu ile sınırlı olarak uygulanan düzenleme genişletilmiş olup, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satışı yapılan tüm ürünler bakımından, sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasına son verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu tedbir politikası yalnızca sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik olup, anılan ürün gruplarının normal denetimlere tabi olmak şartıyla ithal edilmesine ilişkin bir sınırlama getirmemektedir" denildi.

Karar kapsamında vatandaşların tedavi ve sağlık nedeniyle sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanmaları gereken ilaç ve takviye edici gıdalara ulaşmalarının engellenmemesini teminen kıymeti bin 500 euroyu geçmemek üzere söz konusu eşyanın posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilerek, basitleştirilmiş gümrük prosedürlerine tabi tutulacağı da açıklamada yer aldı. Bunun yanında inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi eşyaların Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithal edilebilmesinin mümkün kılınmaya devam edileceği aktarıldı. - ANKARA