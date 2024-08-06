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Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişlere ciddi kısıtlamalar getirildi. 150 euro olan harcama limiti 5 kat düşürülerek 30 euroya indirilirken Avrupa'dan yapılacak alışverişlerde vergi oranı yüzde 30'a, Avrupa dışı yerlerden olan alışverişlerde ise yüzde 60'a yükseltildi.

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

ALIŞVERİŞ LİMİTİ DÜŞTÜ

Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

ORANLAR DAHA ÖNCE FARKLIYDI

Daha önceki düzenlemede AB'den gelen ürünlerde vergi yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse vergi yüzde 30'du. Böylece vergilerde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında değişiklik yapılmış oldu.

30 EUROYU AŞARSA NE OLUR?

Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 euroyu aşan 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor. Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAM KURALI VAR

Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Çin'den ürün sipariş edildiği varsayılırsa 100 liralık ürünün gümrük vergisi yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi yüzde 20 (bazı ürünler muaf tutuluyor), gümrük sunum ücreti 22 lira, Damga Pulu Vergisi 2.2 lira olarak çıkıyor. 100 liraya yüzde 60 gümrük vergisi uygulandığında ürünün fiyatı 160 liraya yükseliyor. 160 liraya yüzde 20 ÖTV uygulandığında fiyatı 192 liraya çıkıyor. 22 lira gümrük sunum ücreti eklendiğinde ürünün fiyatı 214 liraya çıkıyor. 2.2 lira damga vergisi de eklenince nihai olarak ürünün ücretsiz kargoyla elinize ulaşması 216.2 liraya yükseliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

aliexpress Alışveriş Amazon Teknoloji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (70)

Yunus Akcan:

Dünyada vatandaşına bu kadar düşman bir devlet daha yok. Nefes alma vergisi kaldı sadece. Nasıl bu kadar tepkisi kalabiliyoruz anlamış değilim. Hala nasıl oy alabiliyorlar onu da anlamış değilim

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Serdal Kamalak:

Vaybe 100 lira ürüne, 126 lira devletimize, millet böyle vergi savaştan çıktığında bile görmedi

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Mücahit Kılıç:

Vergi değil bunlar artık haraç Mafya devlet halkı soyuyor

467
32
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Mehmet Anıl Mete:

Alışveriş bu ülke insanının neyine, tatil bu ülke insanının neyine, güzel yaşamak, dışarda yemek yemek, yemek, kafede oturmak, hoşuna giden bir şeye para harcamak bu ülke insanının neyine, insanın seçimleri insanın kaderini belirler, çalışın, uyuyun, çalışın vergi verin sormayın sorgulamayın, nefes almayı yaşamak, karın doyurmayı beslenmek sanıp bu dünyadan göçün gidin... Her millet hak ettiği şekilde yönetilir biz de bunu hak ediyoruz...

441
26
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MustafaHoca:

Varandaşa yüklenen yük firmalara yüklenmiyor. Madem ithalata karşısınız o zaman üretimi destekleyin. Her şey kısıtlanıyor nereye varacak bu işin sonu

405
20
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Akıl:

Millet yurtdışına gitmesin harç puluna zam yapalım, millet ucuza bişey alamasın gümrük vergisine zam yapalım. Millet eğlenmesin instagramı kapatalım. Millet arabaya binemesin vergi ekleyelim, he bindimi benzine gaza vergi geçirelim, yoldan köprüden benzin kadar ücret alalım çok gezemesinler. Kardeşim bu millete bu kadar düşman olmanızı sağlayacak ne oldu? Bu kadar vergi nereye gidiyor.

381
18
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1gerceklerinsesi:

Aga zaten vergiler inanılmaz düzeyde fazlaydı ve limit zaten düşüktü. Yurtdışından bi gitar getirmeye çalışıyorduk anca 120 dolar altına vergi yoktu. Şimdi iyice mahvettiler her seyi

348
22
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rihamma baxhiyeva:

Üretmeyen devlet böyle olur bütün gelirini halkın sırtına yükler.

322
16
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isa yatar:

Yine yerleştirme operasyonu

209
17
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Ömer:

Şinanay yavrum şinanay

189
14
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