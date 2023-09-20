Yünsa, uluslararası fuarlarda yeni koleksiyonlarını tanıttı

Yünsa, çevreci üretim anlayışıyla yeni koleksiyonlarını dünya ile buluşturmak için uluslararası fuarlara katıldı. Yünsa'nın sürdürülebilir üretim süreçleriyle tasarlanan koleksiyonları, birçok ziyaretçi tarafından büyük beğeni topladı.

Avrupa'nın tek çatı altındaki "en büyük" entegre yünlü dokuma kumaş üretim tesisinde 50'yi aşkın ülkeye ihracat yapan Yünsa, yakın zamanda uluslararası çapta 5 büyük fuara katılım gösterdi.

Yünsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, çevreci üretim anlayışıyla "daha yeşil" ve "daha yaşanabilir" bir gelecek için sürdürülebilir üretim süreçlerinin uygulandığı yeni koleksiyonlarını dünya ile buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak 28-30 Ağustos'ta Intertextile Shanghai, 31 Ağustos-1 Eylül'de Rusya Textile Salon, 4-5 Eylül'de The London Textile Fair ve 13-14 Eylül'de View Premium Selection fuarlarında yerini alan Yünsa, dünyanın birçok yerinden çok sayıda ziyaretçiyle bir araya geldi.

Başarılı iş birliklerinin gerçekleştirildiği yurt dışı fuar katılımlarının yanı sıra, 13-15 Eylül'de sektörün en büyük fuarlarından biri olan Texhibition İstanbul Fuarı'nda da yer alan Yünsa, geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Kumaş atıkları, geri dönüşüm teknolojisiyle tekrar kullanılabilir hale getiriliyor

Yünsa'dan yapılan açıklamada, 2024-2025 Yünsa koleksiyonunun toplum, çevre, teknolojideki değişimlere uyumlu olarak tasarlandığı ve doğanın renklerinden ilham alındığı belirtildi.

Yünsa Premium koleksiyonu, yüzde 100 doğal ve sürdürülebilir bir ham madde olan merinos yünü ile kaşmir, alpaka, Avrupa keteni, mısır pamuğu gibi doğal ham maddeler harmanlanarak oluşturuldu.

Açıklamada, "En ince ve kaliteli yünler ile tasarlanmış kullanıcı dostu yumuşak ve doğal tuşeli kumaşlar, nefes alabilir ve konfor sağlayan yüksek elastikiyetli kumaşlar, elastan kullanmadan mekanik stretch özelliği ile tasarlanmış çevre dostu yüzde 100 yün kırışmaz, konforlu kumaşlar koleksiyonumuzun ana kalemlerini oluşturuyor. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle sürdürülebilir üretim süreçleri uygulanan koleksiyonlarımızda, kumaş üretimi sürecinde ortaya çıkan atıklar, geri dönüşüm teknolojisi kullanılarak tekrar kullanılabilir hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yünsa Erkek Kumaş Koleksiyonu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 Erkek Kumaş Kış Koleksiyonumuz, erkeklerin içindeki maceracı ve sofistike ruhu yansıtırken aynı zamanda onları sıcak tutan ve rahat ettiren parçalar sunuyor. Trend renklerden esinlenen tasarımlar, yeşil ormanların ve kar manzaralarının tonlarıyla canlanıyor. Koleksiyonumuz, sıcaklık ve koruma sağlayan yüksek kaliteli kumaşlarla donatıldı. Yumuşak ve dokulu yünler, konfor ve şıklığı bir araya getirirken, dayanıklı ve işlevsel malzemeler, erkeklerin dış mekanlarda rahatlıkla hareket etmesini sağlıyor."

Açıklamada, kadın Koleksiyonuna ilişkin "Retrospektif, koleksiyonumuz ile insanların kendilerini mutlu hissetmelerini sağlıyor, geçmişi günümüzle buluşturan modern, sade, rahat, şeffaf ve premium bir koleksiyon sunuyoruz. 70'li yıllar etkisindeki retro desenler, tweedler, iri ekoseler ile tasarlanmış ürünlerimizde geçmiş ile geleceğin bağlantısını görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.