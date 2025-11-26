Yunanistan'da Tabak Kırma Yerine Karanfil Dökme Geleneği

YUNANİSTAN'ın sirtaki olarak bilinen geleneksel dansında tabak kırmanın Avrupa Birliği'nce yasaklanması nedeniyle artık tavernalarda dans edenlerin başından, Türkiye'den ihracat edilen karanfiller dökülüyor. Bu yılbaşı için de Antalya'dan Yunanistan'a 3 milyon dolarlık karanfil çiçeği kafası gönderiliyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Yunanistan'ın geleneksel ve meşhur dansı sirtaki sırasında artık tabak kırmanın yasaklanmasıyla kadınların başına çiçek döküldüğünü söyledi. Yılmaz, tavernalarda son yıllarda tabak kırmanın yerini alan bu eğlencede kullanılan çiçeklerin Antalya'dan ihraç edildiğini, özellikle yılbaşı döneminde çok yoğun sevkiyat oluştuğunu açıkladı.

'SON 6-7 YILDIR YENİ BİR SEKTÖR OLUŞTU'

Avrupa Birliği'nin yasaklaması nedeniyle eğlence merkezlerinde tabak kırılmasından vazgeçildiğini anlatan İsmail Yılmaz, "Onun yerine artık bizim de yoğun gönderimini sağladığımız çiçekleri kullanıyorlar. Tavernada insanlar eğlenirken kafalarından aşağı bu çiçekleri döküyorlar. Açmış çiçeklerin kafa kısımları ayrılıyor. Bu kafa kısımları Yunanistan'a gönderiliyor. Orada eğlence amaçlı kullanılıyor. Son 6-7 yıldır yeni bir sektör oluştu" dedi.

'SADECE YUNANİSTAN PAZARI İÇİN GEÇERLİ'

Yılbaşı döneminde Yunanistan'a özel çiçek kafalarının hazırlandığını ifade eden Yılmaz, "Bu sadece Yunanistan pazarı için geçerli bir durum. Kadınların başından çiçeklerin döküldüğü bir eğlence yöntemi geliştirdiler. Kafa şeklindeki çiçek özellikle yılbaşı döneminde çok talep görüyor. Yaklaşık 5 milyona yakın dal çiçeğin sadece kafa kısımları Yunanistan'a ihraç ediliyor. 3 milyon dolar seviyelerinde bir ihracat gerçekleşiyor" diye konuştu.