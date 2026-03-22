Yunanistan'da enerji destek maliyeti mevcut bütçe rezervinin üzerinde

Yunan hükümeti, enerji krizine karşı alınacak destek önlemlerinin maliyetinin 2,5 milyar avroya kadar çıkabileceğini ve mevcut bütçede yalnızca 800 milyon avroluk rezerv bulunduğunu açıkladı. Ek finansman kaynakları arayışı sürerken, Avrupa Birliği'nden onay alınması gerekeceği vurgulandı.

Yunanistan'da enerji krizine karşı alınması planlanan destek önlemlerinin maliyetinin 2,5 milyar avroya kadar çıkabileceği ancak mevcut bütçede 800 milyon avroluk rezerv bulunduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan haberlerde, ekonomik kriz karşısında hükümetin destek paketleri için ek finansman kaynakları aradığı, mevcut bütçede yalnızca 800 milyon avroluk bir rezerv bulunduğu aktarıldı.

Haberde, 800 milyonun üzerindeki harcamalar için Avrupa Birliği'nden (AB) onay alınmasının gerekeceği, hükümetin ise hem destek önlemlerini finanse etmeyi hem de piyasalara olumsuz mesaj verilmemesini hedeflediği belirtildi.

Destek paketlerinin finansmanı için bütçe içi kaynakların yeniden yönlendirilmesi ve olası ek gelir kalemlerinin değerlendirilmesinin gündemde olduğu ifade edilen haberde, destek önlemlerinin maliyetinin 2,5 milyar avroya kadar çıkabileceğinin altı çizildi.

Ayrıca, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle geçici desteklerin yeniden uygulanmasının değerlendirildiği ancak bu tür önlemlerin bütçe dengelerine etkisine ilişkin AB'nin tutumunun belirleyici olacağı kaydedildi.

Haberde, hükümetin mali disiplin ile sosyal destekler arasında denge kurmaya çalıştığı, bu süreçte kamu borcu ve piyasa güveninin korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi