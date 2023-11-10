Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Staikouras, Çin ile ulaştırma ve altyapı alanlarında ikili işbirliğini artırma ve ticareti geliştirme yollarını araştırma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Pire Limanı'nın CIIE'ye altı yıldır katılmasının küresel denizcilik paydaşlarıyla etkileşimi kolaylaştırdığı ve iş fırsatlarının artmasını sağladığı ifade edildi.

Yunanistan, Çin ile Ulaştırma ve Altyapı İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Staikouras, Çin ve Yunanistan'ın ulaştırma ve altyapı alanlarında ikili işbirliğini daha da artırıp ikili ticareti geliştirme yollarını araştırabileceğini söyledi.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) sırasında Xinhua'ya konuşan Staikouras, "İkili ilişkilerimiz son derece iyi bir seviyede. Özellikle Yunanistan ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler sürekli gelişiyor" dedi.

Çin'le Yunanistan arasındaki işbirliğinin kilit önemdeki projesi ve Atina'nın başlıca deniz limanı olan Pire Limanı, 2018'den bu yana art arda altı yıldır fuara katılıyor.

"Pire Limanı'nın üst üste altı kez CIIE'ye katılması, küresel denizcilik paydaşlarıyla etkileşimi kolaylaştırıyor ve iş fırsatlarının yaratılmasını artırıyor" diyen Staikouras, fuarın rolünün "önemli ve küresel olarak tanınmış" olduğunu belirtti.

Bakan, "Fuar, küresel ekonominin paydaşları için görüş alışverişinde bulunma, küresel ticareti teşvik etme, ortak zorlukların üstesinden gelme ve fırsatlar yaratma şansı demektir. İşte bu yüzden Yunanistan, altı yıldır üst üste CIIE'ye gelişmiş katılım sergiliyor" dedi.

Çin COSCO Shipping şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde Pire Limanı, 2019 yılından bu yana Akdeniz'deki en büyük liman ve Avrupa'daki dördüncü en büyük liman olarak öne plana çıkmış durumda.

Bakan, "COSCO, Akdeniz havzasında Doğu ile Batı arasındaki önemli bir merkez haline gelen limanımızın genel gelişimine katkıda bulundu" dedi.

Bakan, "COSCO'nun Pire'ye yatırımları sonucunda Yunanistan, yeni iş yaratılması ve ekonomik faaliyetlerinin artışı konularında yüksek beklentilere sahip" diye ekledi.

Bakan, şu anda Yunan şirketlerinin Çin'deki yatırım varlığının, başta plastik, sanayi, kozmetik, yiyecek ve içecek, madencilik, bilgi teknolojisi, gemi taşımacılığı ve turizm olmak üzere kayda değer düzeyde olduğunu vurguladı.

Bakan, bu bağlamda bu ayın başlarında Yunanistan ile Çin arasında yeni bir ikili havacılık anlaşmasının imzalanmasının, "iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kilit önemdeki bir adım olduğunu ve ticaret ve turizm ihtiyaçlarının sürekli arttığı bir dönemde hava taşımacılığının modern koşullarına hizmet edeceğini" dile getirdi.

Geçen ayın sonlarında Çin havayolu şirketi Juneyao Airlines, Nisan 2024'te Shanghai ile Atina arasında haftada üç seferden oluşan yeni bir rota başlatma planını duyurdu.

Staikouras, "Gelecekte ulaştırma ve altyapı konusundaki ikili ilişkilerimizi daha da artırabiliriz" diye konuştu.