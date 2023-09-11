Yumoş Deterjan İstanbul sokaklarında iletişim kampanyası başlattı

Yumoş Deterjan'dan İstanbul sokaklarında iletişim kampanyası

İSTANBUL, – Yumoş Deterjan, İstanbul'un farklı bölgelerinde iletişim kampanyası başlattı. Markanın oyuncak ayılarının yer aldığı iletişim kampanyası, Nişantaşı Bostan Sokak'ta tüketicilerle buluştu.

Giysi bakım markası Yumoş, 9 Eylül- 24 Eylül tarihleri arasında Nişantaşı Bostan Sokak'ı renklendirdi. 2021 yılında Nişantaşı'nda, 2022 yılında Galataport'ta yürütülen iletişim çalışmasının yeni adresi Nişantaşı Bostan Sokak oldu.

Yumoş renkleriyle değiştirilen 12 sokak lambası ve direklere yerleştirilen Yumoş ayıları ile "Renk Korumada Yumoş Deterjandan Daha İyisi Yok" mesajı veriliyor. Seçili direklerin üzerine yerleştirilen QR kod ile de ziyaretçilere ışıkların rengini değiştirme imkanı sunuluyor.

"GÜNLÜK YAŞAMA RENKLİ BİR DOKUNUŞ YAPMAK İSTEDİK"

Unilever Çamaşır Bakım Pazarlama Direktörü Alper Çapar uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Renkler hem giysilerde hem de gündelik yaşamda oldukça önemli bir yere sahip. Giysilerin rengini Yumoş deterjan ile korurken; her yıl merakla beklenen Yumoş'un ikonik ayılarıyla gerçekleştirdiğimiz yaratıcı açık hava enstalasyonlarına bir yenisini ekleyerek günlük yaşama renkli bir dokunuş yapmak istedik. Geçmiş yıllarda Nişantaşı ve Galataport'ta sokaklara çıkan Yumoş ayıları şimdi deterjan renkleriyle aydınlatılan Nişantaşı Bostan Sokak'ta olacak. Herkesi 9 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında Nişantaşı Bostan Sokak'ta, bizim deyimimizle Yumoş Sokak'ta deneyimleyebilecekleri bu renkli dünyaya davet ediyoruz."

Yumoş Marka Müdürü Orhun Çelik ise "Yumoş'un renkli dünyasını ikonik ayılar ile sokaklara taşıyarak; insanların yaşamlarına dokunmak ve onları mutlu etmek adına bugüne kadar pek çok başarılı uygulama gerçekleştirdik. Markanın ikonik ayılarını şimdi de yepyeni ve farklı bir uygulamayla insanlarla buluşturuyoruz. Bu uygulamamızla renk korumada Yumoş Deterjan'dan daha iyisi olmadığını da anlatmayı hedefliyoruz. Sizleri de 9 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında Nişantaşı Bostan Sokak'a bekliyoruz" dedi.