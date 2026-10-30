Yumaklı'nın açtığı merkezde hayvancılık desteği 24 yılda 663 milyar liraya ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık sektörüne son 24 yılda sağlanan desteklerin 663 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Onay aldığı takdirde 2027 yılı için destek bütçesini yüzde 41,5 artırarak 54,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesindeki Genomik Test Merkezi'nin açılışını yaptı.

Burada konuşan Yumaklı, hayvancılığı yalnızca bir üretim faaliyeti olarak görmediklerini, sektörün, gıda arz güvenliği ve kırsal kalkınmanın önemli bir unsuru olduğunu söyledi.

Verimli, sağlıklı ve kaliteli üretim yapmanın temel hedefleri olduğunu anlatan Yumaklı, "Bunun yolu da bilimi, teknolojiyi ve üreticimizin tecrübesini bir araya getirmekten geçiyor." diye konuştu.

Hayvancılıkta 24 yılda 663 milyar lira destek

Yumaklı, Türkiye'nin hayvancılık açısından son derece yetkin olduğuna işaret ederek, "Bizim odaklanmamız gereken unsur, tamamen yüksek katma değere dönük, verimli, kaliteli üretimi yapabilme hususu. Bu doğrultuda 24 yıldır hükümetlerimiz hayvancılık sektörüne bu manada desteklerini vermiştir ki son 24 yılda hayvancılık sektörü için yapılan desteklerin toplam tutarı 663 milyar liraya ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin son 24 yılda büyükbaş varlığını yüzde 80, küçükbaş varlığını yüzde 91, kırmızı et üretimini yüzde 144, süt üretimini yüzde 155 artırdığına dikkati çeken Yumaklı, "Sığır sütü üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa Birliği'nde de 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 8'inci, Avrupa'da 1'inci sıradayız. Bunlar son derece önemli sonuçlar." diye konuştu.

Yumaklı, bu yıl hayvansal üretime verilen desteğin bir önceki yıla göre yüzde 39,5 artarak 38,5 milyar liraya çıkarıldığını anımsatarak, "Bu bütçe dönemi içerisinde onay aldığı takdirde 2027 yılı için bu destek bütçesini yüzde 41,5 artırarak 54,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız." dedi.

Şap Enstitüsü uluslararası standartlara yükseltilecek

Türkiye'nin hayvan varlığının sağlığına özel önem verdiklerini belirten Yumaklı, "Özellikle hastalıkları önlemek, kayıpları azaltmak ve yetiştiricilerimizin emeğini koruma adına bütün teşkilatımız son derece büyük bir görevi yerine getiriyor. Örneğin Şap Enstitüsü, sadece bulunduğumuz coğrafyada değil Avrupa'da da son derece önemli merkezlerden bir tanesidir ama bir eksiğimiz vardı, bunu uluslararası standartlara yükseltmemiz gerekiyordu. Artık son noktasındayız. Hazır ve prestijli bir kurum daha yeni dönemde uluslararası seviyede hizmet verecek bir seviyeye gelmiş olacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Ankara Etlik'te ve İstanbul Pendik'te aşı üretim merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.

Yerli aşı geliştirme kapasitesinin her geçen gün arttığına işaret eden Yumaklı, özellikle Veteriner Kontrol Laboratuvarının ileri biyogüvenlik standartlarına ulaştığını söyledi.

Özellikle Avrupa ülkelerinde görülen mavi dil hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, hayvan kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Yumaklı, hayvancılık sektöründe yeni doğan hayvan kayıplarını azaltmak için ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla özellikle koyun, keçi vebası mihraklarında yüzde 68, mavi dilde yüzde 70, koyun keçi çiçeğinde de yüzde 41 azalma sağlanmış oldu. Bunlar çok önemli rakamlar. Amacımız bunları sıfıra indirmek. Bulaşıcı hastalıklar ve diğer tüm nedenlerle meydana gelen yavru kayıplarındaki tazmin miktarımızı da yüzde 100 artırmış olduk. Bu kapsamda bu yıl için 20 bin lira buzağı, 4 bin lira da kuzu oğlak atık desteği ödemesini yapmış olacağız." diye konuştu.

Genomik Test Merkezi'nin stratejik bir yatırım olduğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ulusal Islah Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz Genomik Seleksiyon Projesi ile özellikle damızlık üretimini yerli işletmelerimizden karşılamak amacıyla bu Genomik Test Merkezi'ni açmayı planlamıştık. Sadece bir binadan ibaret değil. Bu ülkenin genç evlatlarının, deneyimli kadrolarının yapmış olduğu çalışmalar damga vuracak ve bütün dünyada da karşılık bulacak. Özellikle hayvanlarımızın genetik potansiyellerini DNA analizleriyle daha erken yaşlarda belirleyip damızlık seçimlerini buna göre yapabiliyor olacağız. Bütün gayretimiz kendi verisini üreten, kendi genetik kapasitesini geliştiren ve ıslah çalışmalarını bilimsel temelli olarak yöneten, gerçekleştiren, gerçekleştirebilen bir Türkiye."

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Altuğ Atalay da genel müdürlüğünün bilgi ve tecrübesinin açılışı gerçekleştirilen binada hizmet vereceğini belirterek, bu yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA