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Yumaklı, Mardin ve Gaziantep'teki iki su sisteminin ödül aldığını açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin Dara Antik Kenti Su Sistemi ile Gaziantep Oğuzeli Halep Arığı Su Sistemi'nin Dünya Mirası Sulama Yapıları Ödülü'nü aldığını bildirdi. Yumaklı, bu iki ödülle listedeki eser sayısının 5'e yükseldiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) 2026 Kongresi'nde, Mardin Dara Antik Kenti Su Sistemi ile Gaziantep Oğuzeli Halep Arığı Su Sistemi'nin ödül aldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Su medeniyetinin iki kıymetli eserinin daha uluslararası alanda ödüle layık görüldüğünü belirten Yumaklı, "Bu iki ödülle birlikte, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ndeki eser sayımız 5'e yükseldi. Tarihi mirasımızı koruyarak, yarınlara taşıyan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu 2026 Kongresi'nde, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aday gösterilen Mardin Dara Antik Kenti Su Sistemi ile Gaziantep Oğuzeli Halep Arığı Su Sistemi, Dünya Mirası Sulama Yapıları (WHIS) Ödülü'nü aldı.

Kaynak: AA
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