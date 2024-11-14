YUM-BİR Başkanı: Yumurta fiyat artışları algı ve market farklarından kaynaklanıyor

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta üretiminde düşüş olmadığını belirterek "Piyasada bahsedilen fiyat artışları yumurta üretimiyle alakalı değil, oluşturulan algıdan ve marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklı." dedi.

FIRSATÇILAR DEVREDE

"ÜRETİMDE BİR SIKINTIMIZ YOK"

Afyon, "tüccarlardan kaynaklı olarak piyasada kötü bir hava oluşturulmaya çalışıldığına" dikkati çekerek "Yumurta üretiminde bir sıkıntımız yok. Fiyatların arttığı söyleniyor. Bu bahsedilen artış, üreticiden kaynaklı değil. Yumurta üretiminde bir düşüş yok. Marketlerde makas açıldı. Fiyat artışları yumurta üretimiyle alakalı değil, oluşturulan algıdan ve marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklı." diye konuştu.

"YÜKSEK FİYATLARA TÜKETİCİLERİMİZ İTİBAR ETMESİNLER"