Ankara'nın ihracatı 8 ayda yüzde 20,7 arttı

Ankara'nın ihracatı 2026 yılının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artarak 12 milyar 156 milyon dolara ulaştı. En çok ihracat yapan sektör yüzde 82 artışla 1,5 milyar doları aşan elektrik-elektronik sektörü oldu.

Başkent'in ihracatı 2026'nın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemindeki 10 milyar 71 milyon dolarlık düzeyine kıyasla 2 milyar 85 milyon dolar artarak 12 milyar 156 milyon dolara ulaştı. Türkiye ihracatındaki payı da yüzde 6,5'ten yüzde 7,5'e yükselen Ankara, en çok ihracat yapan üçüncü il oldu. Başkent'in yıllıklandırılmış ihracat ise 19,57 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayiinin kalbi Başkent Ankara'nın yüksek teknolojili üretim kabiliyetinin ihracat rakamlarına da yansıdığını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Hedefimiz, yüksek teknoloji kapasitemizi sanayimizin geneline yayarak katma değerimizi daha da artırmaktır" dedi.

Ağustosta üç yıllık dönemin en yüksek düzeyi

Ankara'nın ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 1 milyar 347 milyon dolara çıktı. Böylece son üç yılın en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı. Ağustos'ta Ankaralı firmalar 168 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, ilk 10 pazarın toplam ihracattaki payı yüzde 56,5 oldu.

Elektrik-elektronik ihracatı yüzde 82 arttı

Yılın ilk sekiz ayında elektrik-elektronik sektörü 1 milyar 513 milyon dolarla Ankara ihracatında ilk sırada yer aldı. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. Elektrik-elektroniği 1 milyar 294 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 218 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 157 milyon dolarla makine ve aksamları ve 1 milyar 50 milyon dolarla madencilik ürünleri izledi.

En büyük pazar ABD, en hızlı artış Ukrayna'da

Ocak-ağustos döneminde Ankara'nın en büyük ihracat pazarı 976,5 milyon dolarla ABD oldu. ABD'yi 885,4 milyon dolarla Slovakya, 861,9 milyon dolarla Ukrayna, 822 milyon dolarla Çin ve 768,1 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Yılın ilk sekiz ayındaki ihracatın yüzde 40,4'ü Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

"Yüksek teknolojili üretimin ihracatımıza yansıması"

2026 yılının ilk sekiz aylık ihracat rakamlarını değerlendiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, Ar-Ge merkezleri ve nitelikli insan kaynağıyla oluşan güçlü üretim ekosistemine dikkat çekti. Savunma sanayiinin kalbi Ankara'nın yüksek teknolojili üretimdeki kabiliyetini her geçen gün geliştirdiğini vurgulayan Başkan Ardıç, şunları söyledi:

"Ankara sanayisinin üretim gücü ve teknolojik yetkinliği ihracattaki yükselişe de güçlü biçimde yansıyor. Hedefimiz, savunma sanayiinde yoğunlaşan yüksek teknoloji kapasitemizi sanayimizin geneline yaymak; ürünlerimizin katma değerini ve ihracatımızın birim değerini daha da artırmaktır. Ankara Sanayi Odası olarak firmalarımızın teknolojik dönüşümünü hızlandıran, uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıran ve yeni iş birliklerine kapı açan projeler yürütüyoruz. Başkentimizin üretim ve ihracat gücünü büyüterek ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Küresel zor şartlara rağmen Başkentimizin ihracatındaki artışa katkı sunan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı