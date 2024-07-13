(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık, bütün hatlardaki Yüksek Hızlı Tren biletlerine gece yarısı zam yaptı.

TCDD Taşımacılık, bütün hatlardaki yüksek hızlı tren biletlerine gece yarısı yüzde 25.6 oranında zam yaptı. Ankara Gar- İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı, 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.

Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya ve Ankara- Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.

İktidar, enflasyonu düşürmek için ücretleri baskılamaya devam ederken, kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatları ise artırmaya devam ediyor.