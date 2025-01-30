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Yük Mühendisliği Fuarı LESEXPO, İstanbul'da Düzenleniyor

Yük Mühendisliği Fuarı LESEXPO, İstanbul'da Düzenleniyor
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Yük Mühendisliği Birliği ve BTSO işbirliğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde 7-14 Eylül'de gerçekleşecek LESEXPO, yük mühendisliği ve taşıma hizmetleri alanında Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Fuar, çeşitli kıtalardan katılımcıları bir araya getirerek sektörün uluslararası boyutunu artırmayı hedefliyor.

Yük Mühendisliği Birliği (YMB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık, 7-14 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "LESEXPO" (Yük Mühendisliği Fuarı) için işbirliği anlaşması imzaladı.

YMB'den yapılan açıklamaya göre, yük mühendisliği ve taşıma hizmetleri alanında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek fuar, Avrupa, Asya ve Afrika'dan üretici, satıcı, kullanıcı ve tedarikçileri bir araya getirecek. Fuarın 2027'den sonra pazar potansiyeli yüksek Afrika ve Asya kıtasında belirlenecek ülkelerde de düzenlenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, etkinliğin yük mühendisliği hizmetlerinin önemini vurgulayan uluslararası bir platform olacağını belirtti.

Fuarın üç kıtadan üretici, satıcı, kullanıcı, tedarikçi ve bunlardan hizmet alan firmaları ilk kez bir araya getireceğini kaydeden Altunkum, etkinliğin, inşaat, enerji, denizcilik, ağır sanayi, alt ve üst yapı ve benzeri proje inşaatlarındaki yük mühendisliği hizmetlerinin kritik rolüne de dikkat çekeceğini anlattı.

Altunkum, "Bauma fuarı iş makinelerini bir araya getirirken, LESEXPO yük mühendisliği ekosisteminde hizmet alan ve verenleri buluşturacak ilk ihtisas fuarı olacak. Fuarın, Türk şirketlerinin uluslararası standartlarının ortaya çıkması ve bu iş kolunun ülke ekonomisine katkısını daha da artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu işbirliği, sektörün uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştirecek"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri ile bütünleşen birçok stratejik projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Burkay, YEM ile yapılan protokolün önemine işaret ederek, "Sektörümüz Türkiye ve dünyadaki en büyük oyunculardan birisi ve büyüme trendinde. Protokolümüzle sektörümüzün dünyaya açılması için önemli bir adım atıyoruz. YEM ile yaptığımız bu işbirliği, sektörün önümüzdeki süreçte yurt içinde ve yurt dışında uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştirecek." görüşlerini bildirdi.

Bu yıl ilk kez düzenleyecek fuarın, sektörün küresel işbirliğini artırarak, dünyanın referans etkinliği olacağını vurgulayan Burkay, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul Fuar Merkezi'nde hem kapalı hem de açık alanda hayata geçireceğimiz fuarımız hem ülkemizde ilk olacak hem de sektör adına ciddi katma değer sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bununla birlikte sektörün fuarcılık dışında başta özellikle operatör eğitimi olmak üzere birçok alanda ihtiyaçları var. BTSO olarak Yük Mühendisliği Birliği ile yaptığımız işbirliğiyle önümüzdeki süreçte birçok projeyi birlikte yürüteceğiz. Bu işbirliğimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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