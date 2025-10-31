Haberler

Yudum, 50. Yılını Michelin Yıldızlı Şefle Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yudum, 50. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Michelin yıldızlı şef Tom Aikens'i ağırlarken, 'Yudum Egemden 50. Yıl Natürel Sızma Zeytinyağı'nı özel ambalajıyla piyasaya sürdü. Şirket, Ayvalık'taki fabrikasında yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip.

Yudum, 50. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Michelin yıldızlı şef Tom Aikens'ı ağırlarken, özel ambalajlı zeytinyağını da piyasaya sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yudum, Ayvalık'ta yer alan fabrikasında, 1975'ten bu yana Ege'nin bereketli topraklarında yetişen ve özenle seçilen zeytinlerden zeytinyağı üretiyor.

Yarım asırlık üretim tecrübesini tüketicileriyle kutlayan marka, bu özel yılı anmak amacıyla "Yudum Egemden 50. Yıl Natürel Sızma Zeytinyağı"nı özel olarak tasarlanan ambalajla satışa sundu.

Ürün, iki litrelik özel teneke ambalajıyla sunuluyor. Ürünün ambalajı üzerindeki görseller, raflarda yan yana yerleştirildiğinde birbirini tamamlıyor ve ortaya 50 yıl önce Ayvalık'taki zeytin hasadından bir kare çıkıyor.

Ayvalık'ta 24 bin metrekarelik fabrikasında yıllık 20 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Yudum, 2017'de Egemden markasının tanıtımıyla zeytinyağı pazarındaki uzmanlığını pekiştirdi. Şirket Yudum, Egemden ve Sırma markalarıyla gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.

"Ayvalık ekonomisinde önemli bir yere sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, zeytinyağı üretiminde yarım asrı bitirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Balazadeh, Türkiye'ye olan inançlarının yatırımlarla somutlaştığını vurgulayarak, "Türkiye'deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Fabrikamızın bulunduğu Ayvalık, bizim yuvamız. Yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip fabrikamızla, Ayvalık ekonomisinde önemli bir yere sahibiz. Ayvalık'taki yatırımımız, turizm ve zeytinyağından sonra ilçenin ekonomisinde üçüncü sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kalite standartlarını her aşamada titizlikle uyguladıklarını, ürünlerin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde üretildiğini aktaran Balazadeh, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz zeytinyağlarını hem Türkiye'de hem de İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya dahil 25'ten fazla ülkede tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Aynı zamanda uluslararası yarışma platformlarında Türkiye'de üretilen zeytinyağının eşsiz lezzeti ve kalitesinin tanıtılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonucunda bu yıl Yudum Egemden Erken Hasat Natürel Sızma zeytinyağımız, dünyanın önde gelen zeytinyağı yarışmalarında 17 büyük ödül kazandı. Bu topraklarda ürettiğimiz zeytinyağını dünya çapında tanıtmanın gururunu yaşıyoruz.

Ayvalık'taki 50. Hasadımızın onuruna bu sene ünlü şef Tom Aikens'ı Ayvalık'ta zeytin hasadımız boyunca ağırlıyoruz. Kalitesi ve lezzetiyle dünya çapında yarışmalara damgasını vuran zeytinyağımızı sınırlarımız ötesindeki tüketicilere de tanıtarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Ayrıca bugün burada, Ayvalık'taki komşularımızın ve dostlarımızın şahitliğinde, fabrikamızın üretime başladığı ilk günden bu yana ekibimizin bir parçası olan değerli Yudum dostumuza 50. yıl plaketimizi takdim ettik. Bu anlamlı törenle Yudum'un yarım asırlık başarısını mümkün kılan emek, bağlılık ve birlikte büyümenin gururunu tüm dostlarımızla paylaştık."

"Zeytinin ve doğanın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Savola Gıda Türkiye Pazarlama Direktörü Ezgi Nur Tamdoğan da sosyal sorumluluk çalışmalarına değinerek, 50. yıl onuruna Ayvalık'ta bir zeytin ormanı oluşturduklarını ifade etti.

Tamdoğan, bu sayede 50 yıllık geçmişlerini, gelecekleri için de bir gurur kaynağına dönüştürdüklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce zeytin ağacı diktiğimiz ormanın tüm haklarını Ayvalık Kadın Kooperatifi aracılığı ile Ayvalıklı kadınlara aktarıyoruz. Böylece memleketimizin ekonomisinde anlamlı ve kalıcı bir iz bırakmayı ve her zaman olduğu gibi kadınları desteklemeyi hedefliyoruz. Yudum olarak sadece bugünün değil, zeytinin ve doğanın geleceğine yatırım yapıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.