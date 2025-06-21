YÜciDERGİ, Gourmand Awards 2025'te Birinci Oldu

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Yöresel Ürünler Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı'nın yayımladığı 'Coğrafi İşaretler' dergisi, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Gourmand Awards 2025'te 'Coğrafi İşaretler' kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Yöresel Ürünler Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) tarafından yayımlanan "Coğrafi İşaretler" dergisi YÜciDERGİ, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen gastronomi ödüllerinden Gourmand Awards 2025'te "Coğrafi İşaretler" kategorisinde birinci oldu.

YÜciTA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından 200'e yakın yayın arasından birinciliğe ulaşan dergi, yalnızca içeriği ve akademik yaklaşımıyla değil, kültürel mirasa sahip çıkma vizyonuyla da göze çarptı.

Dergi, Anadolu'nun mutfak mirasını, yöresel ürünlerini, üreticisini, hikayesini ve emeğini bilimsel verilerle birlikte belgelerken, sahadan derlenen bilgiyle saha araştırması örneği sundu.

YÜciTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu tarafından 2012'de kurulan YÜciTA'nın amacı, Türkiye'nin binlerce yıllık üretim ve lezzet mirasını belgelemek, korumak ve bu ürünlere hak ettiği ekonomik ve kültürel değeri kazandırmak olarak öne çıkıyor.

Avrupa Birliğinden tescil almış onlarca ürünün yolculuğu, bu araştırma ağı tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarla başlarken, YÜciTA, yerel üreticilere eğitimler veriyor. YÜciTA, üniversitelerle ortak projeler yürüterek, coğrafi işaretlerin sadece bir etiket değil, toprak, iklim, bilgi, emek ve kültürün ortak imzası olduğunu vurguluyor.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Tekelioğlu, ödülün, coğrafi işaretli ürünleri yetiştiren, emeğiyle bereketi mayalayan üreticilere ait olduğunu belirterek, "Üreticilerin alın teriyle bu ülkenin kültürü, kimliği, geleceği yoğruluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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