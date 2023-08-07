Yozgat'ta Kuru Soğan Hasadı Başladı: Fiyatlar Düşük, Üreticiler İhracatı Bekliyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kuru soğan hasadı başladı. Üreticiler, ihracatın kapalı olması nedeniyle fiyatların düştüğünü ve maliyetin yüksek olduğunu belirtiyor. Sulama sorunu da verimi düşürüyor. Üreticiler, ihracatın açılmasını talep ediyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin önemli soğan üretimi merkezlerinden biri olan Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin de yer aldığı Kümbet Ovası'nda kuru soğan hasadı başladı. Üreticiler, ihracatın kapalı olması nedeniyle fiyatların maliyetin de altına düştüğünden yakınırken, tarlada 5 liradan alıcı bekleyen kuru soğan marketlerde ortalama 15 liradan satılıyor. Üretici Ersan Üngör, ihracatın kapalı olmasından yakınarak, "Fiyatlar 5 liraya kadar düştü, alıcısı da biraz zor. Maliyeti çok yüksek 5 liranın üstünde" dedi.

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden Aydıncık ilçesini de kapsayan Kümbet Ovası bölgesinde soğan ve patates hasadı için mevsimlik tarım işçileri tarlalara girdi. İlçede yazlık, kışlık mor ve beyaz olmak üzere 7 çeşit soğan üretiliyor. Yaklaşık 4 bin 300 dekar alanda soğan üretiminin yapıldığı Kümbet Ovası bölgesinde ihracatın kapalı olmasından yakınan çiftçiler, sulama sorunu nedeniyle de verim alamadıklarını, maliyetin de yükseldiğini söylediler.

"FİYATLARIMIZDA CİDDİ BİR ŞEKİLDE BİR İNİŞ VAR"

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde soğan-patates üreten Ersan Üngör, kuru soğan hasadına başladıklarını, aşırı sıcaklara rağmen hasadın şu anda gayet de güzel gittiğini kaydetti, şöyle konuştu:

"Yalnız fiyatlarımızda ciddi bir şekilde iniş var. İhracatın açılmasını talep ediyoruz, yetkililerimizden. Açılırsa çok büyük memnun oluruz. Fiyatlar 5 liraya kadar düştü, alıcısı da biraz zor. Maliyeti çok yüksek, 5 liranın üstünde, çok yüksek. Üretim her seneki ile aynı, üretim değişmedi. Ekim gücü de kalmadı vatandaşta. Ama genelde zorluyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Bu ürünleri kısmet olursa müşterilerimize gidecek, kim talep ederse oraya gidecek. Talep şu anda yok, biz özellikle yurtdışını bekliyoruz. Yoksa bizim malımız çöpe dökülür."

"VERİM ÇOK DÜŞÜK, SULAYAMADIĞIMIZDAN DOLAYI"

Sulama sorununun dekardan alınan verimin düşmesine, bunun da maliyetlerin yükselmesine neden olduğunun altını çizen Ersan Üngör, sulama sorununun biran öce çözülmesini istedi. Çekerek barajından Künbet Ovaya su verilebileceğini aktaran Üngör, daha sonra şunları anlattı:

"Memleketimizin bir de su sorunu var. Başkanımıza da buradan kendisine iletiyorum; verim alamıyoruz yani umduğumuz tonajları bulamıyoruz, gününde sulayamıyoruz. Çekerek Irmağından veya ayrı imkanlarla bir göletimizden suyun gelmesini bekliyoruz. Bu soğanı ben detaylıca sulayamadım. Verim çok düşük, sulayamadığımızdan dolayı... Burada soğan sıraları daha sık olması lazımdı ama sulayamadığımız için verim alamıyoruz. Bu borularla geliyor sondalardan. Maliyetlerimizi çok yükseltiyor mazotla. Zaten elektrikli sulamayı kuramıyorum, imkan meselesinden, sularımızın kısıtlı olduğundan dolayı. Devlet yetkililerimize sesleniyoruz; Aydıncık Kümbet ovasının Çekerek barajından suyunun gelmesini talep ediyoruz."

GEÇİCİ TARIM İŞÇİLERİ ÇALIŞIYOR

Soğan hasadında genel olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen geçici tarım işçileri çalışıyor. İşçileri organize eden ve 'çavuş' olarak adlandırılan Sedat Güven de Şanlıurfa Siverek'ten geldiklerini belirterek, "İki aydır burada çalışıyoruz. Soğan, patates hasadı yapıyoruz. Sabah saat 03: 30'da kalkıyoruz akşam saat 19.00'a kadar çalışıyoruz. 150'ye yakın işçi çalışıyor. Yevmiyeler normal, geçen seneye göre ama her şey pahalanıyor bu yüzden biraz zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.