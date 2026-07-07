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Yozgat'ta hububat hasadı başladı

Yozgat'ta hububat hasadı başladı
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan ilçesinde başlayan hububat hasadına katıldı. Arpada dekarda 700 kg ile 1 ton arasında verim beklenirken, kent genelinde 805 bin dekarlık alanda hasat devam ediyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan ilçesinde başlayan hububat hasadına katıldı.

Yukarı Mahalle mevkisinde çiftçi İbrahim Tamer'e ait tarlada düzenlenen hasat törenine katılan Vali Özkan, yetkililerden bilgi aldı.

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde verimli bir yıl geçirildiğini söyledi.

Arpada dekarda yaklaşık 700 kilogram ile 1 ton arasında verim beklendiğini belirten Özkan, "İlimizde bu sene ekimi yapılan yaklaşık 805 bin dekarlık alanda arpa hasadı devam ediyor. Bu sene hem yağışlı hem de zarardan uzak bir yıl geçirdik. İnşallah arpa hasadından sonra buğdayda da aynı verimi alırız." dedi.

Konuşmanın ardından, arpa ekili tarlada hasada başlandı.

Buğday üretiminde 6. sırada, arpa üretiminde 17. sırada yer alan kentte, yaklaşık 3 milyon 703 bin dekar arazide hububat ekimi yapıldığı ve 1 milyon 388 bin 575 tonluk üretim beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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