Yozgat'ta Hibe Destekleriyle Hayvancılık Gelişiyor

Yozgat'ın merkeze bağlı Türkmensarılar köyünde yaşayan Nagihan Doğru, eşinin traktör almak için ineklerini satmasının ardından aldığı hibe ile yeniden hayvancılığa başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Çekerek Nehri Havzası'nda da yürütülen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP), hibe destekleriyle Yozgat, Çorum, Tokat ve Sivas'ta hayvancılığın gelişmesine katkı sunuyor.

Proje, Yozgat, Çorum, Tokat ve Sivas'a bağlı 14 ilçede 226 bin kişinin yaşadığı 876 bin hektarlık alanda uygulanıyor.

Yozgat'ın Türkmensarılar köyünde yaşayan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Nagihan Doğru da geçen yıl yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından yüzde 70 hibe ile 2 gebe inek alarak hayvancılığa tekrar başladı.

"Toplamda 6 hayvanımız var"

Nagihan Doğru, AA muhabirine, geçen yıl eşinin traktör almak için ineklerini sattığını söyledi.

Proje kapsamında hayvan verildiğini duyduklarını ifade eden Doğru, "Sözleşme şartlarına uyuyorduk ve başvurduk. Kurada biz çıktık, 2 gebe inek aldık, onun da 2 yavrusu oldu. Bir tane de kendimiz inek aldık. Onun da doğurmasıyla toplamda 6 hayvanımız var." dedi.

Doğru, sütten yoğurt, çökelek, peynir ve tereyağı yaparak sattıklarını belirtti.

Köyde yaşamanın üretici olmayı gerektirdiğini vurgulayan Doğru, "Hayvan yemlerini de kendimiz üretiyoruz. Çiftçi olduğumuz için bu işlerden anlıyoruz. Hayvan sayısını 20'ye kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Devletimizin yeni projelerini de takip ediyoruz, onlara da başvurmayı düşünüyoruz. Bu hayvanları yüzde 70 hibe ile alalı tam bir yıl oldu." diye konuştu.

Doğru, projeyi başlatan devlet büyüklerine ve çalışmalarda görev alan yetkililere teşekkür etti.

"Amacımız köylünün ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak"

Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ise TULİP kapsamında Çekerek Nehri Havzası'nda yaşayan vatandaşlara hem sosyal hem ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce destek verildiğini söyledi

Proje kapsamında verilen destekler hakkında bilgi veren Karaçay, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 2023 yılında 50 aileye, 2024'te ise 55 aileye yüzde 70 hibeli 210 gebe düve desteği sağlanmıştır. Bu yıl ise 145 aileye 190 süt ineği, 22 aileye 30 koyun ve bir koç olmak üzere 682 küçükbaş hayvan desteği verilmiştir. Burada amaç tamamen köylümüzün ekonomik yönden kalkınmasını sağlamaktır. Bunların yanında orman köylüsünün köyde kalkınmasını sağlamak amacıyla mantolama, katı atık sistemi, güneş enerjili ısınma sistemi gibi çeşitli krediler de verilmektedir."

Karaçay, projenin amacının orman köylüsünü yerinde tutmak, ekonomik yönden gelişimini sağlamak ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirtti.