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Yozgat'ta 250 İşçi Fabrikada İşsiz Kaldı

Yozgat'ta 250 İşçi Fabrikada İşsiz Kaldı
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Yozgat'ta Ritimteks adlı tekstil firması, açıklanmayan bir nedenle bir anda faaliyetlerini durdurdu. İşe gitmek için fabrikaya giden 250 işçi, fabrikanın kapalı olduğunu öğrenerek şok yaşadı. İşçiler, patronlara ulaşılamadığını ve haklarını almak için yardım istediklerini dile getirdi.

Yozgat'ta bir tekstil firmasında çalışan 250 işçi, mesai yapmak için gittiklerinde çalıştıkları fabrikanın kapalı olduğunu ve işsiz kaldıklarını öğrendi.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul İkitelli merkezli Ritimteks firması, açıklanmayan bir nedenle bin anda faaliyetlerini durdurdu. Fabrikada çalışan 250 işçi iş başı yapmak için fabrikaya gittiklerinde içeriye giremedi. Açıklama almak için yetkili bulamayan işçiler, fabrikanın İstanbul'da bulunan genel merkezini aradıklarında da hiçbir sorumluya ulaşamadı. İşçilerin iddiasına göre firmanın insan kaynakları biriminden kendilerine ulaşan bir kişi, firmanın faaliyetinin durduğunu ve patronlara ulaşılamadığını söyledi. İş başı yapmak için gittikleri fabrikada işsiz kaldıklarını öğrenin işçiler, yaşadıkları olayın şokunu atlatır atlatmaz, fabrika önünde toplanıp bir yetkili gelmesini istedi. Jandarma ekipleri bölgede tedbir alırken, gelen yetkili olmadı.

Mağdur olduklarını belirten fabrika çalışanları, "Bu Yozgat'ın çilesi mi? Sürekli benzer firmalar gelip aynı şekilde bir gecede kaçıp gidiyor. Biz çalışanlar hep mağdur ediliyoruz. Bize kim sahip çıkacak, haklarımızı almamız noktasında kim yardımcı olacak. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var, borcu olan var, hastası olan var. Mağdur edildik, yardım istiyoruz" dediler. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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