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1915 Çanakkale Köprüsü, "Yılın Projesi" ödülünü aldı.

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Mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News-Record (ENR) dergisi tarafından "Yılın projesi" seçilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yetkililerine ödül, online düzenlenen törenle takdim edildi.

Mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News-Record (ENR) dergisi tarafından "Yılın projesi" seçilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yetkililerine ödül, online düzenlenen törenle takdim edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, ENR tarafından ekim ayındaki değerlendirmede "Köprü ve tünel" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Antarktika dışında her kıtadan ve 23 ülkeden 100'ün üzerinde mühendislik projesinin başvurusunun yapıldığı yarışmada jüri, takım çalışması, iş güvenliği, inovasyon ve topluma katkı, inşaat kalitesi, tasarımda estetik kalite gibi pek çok kriterde değerlendirme yaparak 31 projeyi ödüllendirdi.

Bu ay yapılan ikinci turda ise kazanan 31 proje arasında yapılan genel değerlendirme sonucunda 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, "Yılın projesi" ödülünü almaya hak kazandı.

Ödül, ENR tarafından online gerçekleştirilen törenle proje yetkililerine verildi.

1915 Çanakkale Köprüsü Üst Yöneticisi Mustafa Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada, bu prestijli ödüle layık gördükleri için ENR ekibine ve jüri üyelerine teşekkürlerini sundu.

Bu başarının, birçok kurum ve kişinin katkısı olmadan gerçekleşemeyeceğini belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"İlk olarak değerli destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne, sağladıkları finansman için 25 uluslararası kredi kuruluşuna, üst düzey yönetim katkıları için proje ortakları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezine ve verdikleri emek için 30 binden fazla kahraman çalışana en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgenin daha hızlı gelişimi için inşa edilen, sahip olduğu özelliklerle rekorlar kıran bu köprü projesi, daha verimli lojistik ve Avrupa ile Türkiye arasındaki sınır ötesi ticaret aracılığıyla ülkenin ekonomik büyümesine çok önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü, ENR'den kazandığı iki ödülle şimdiye kadar 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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