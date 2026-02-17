Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gönül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gönül, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı. Oylama, toplumsal farkındalığı güçlendiren önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gönül, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Gönül, "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" adlı karesini seçti."

Gönül, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını oylarken "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafından yana oyunu kullanan Gönül, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" oldu."

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gönül, "AA'nın geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylaması, hafızamızı tazeleyen, ortak değerlerimizi görünür kılan ve toplumsal farkındalığı güçlendiren önemli bir platform haline geldi. Bu sürece emek veren tüm foto muhabirlerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
