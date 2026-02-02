Haberler

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Akben, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Akben, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Gazze'ye özel bir vurguda bulunan Akben, oylamanın önemine dikkat çekti.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akben, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve Bombalar" fotoğrafını seçen Akben, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını tercih etti.

Akben, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına, " Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

"Bu senenin Gazze'ye daha çok ayrılmış olmasını mutlulukla karşılıyorum"

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, " Gazze'yi unutamayız. Burada silahsız, hiçbir savunması olmayan insanların üzerine bomba atılıyor." dedi.

Anadolu Ajansı tarafından her yıl yapılan bu oylamanın bu sene de çok rağbet gördüğünün anlaşıldığını belirten Akben, bu oylamaya katıldığı için kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizlere teşekkür ediyorum. Bu sene anlaşılan Gazze önemli bir yer almış durumda. İnşallah Gazze'de zulüm biter. Gazze'deki kardeşlerimiz de özgürlüklerine kavuşurlar. Bunun da temennisiyle birlikte bu senenin Gazze'ye daha çok ayrılmış olmasını mutlulukla karşılıyorum ama tabii onların da özgürlüğe kavuşması bizi daha mutlu edecektir. Buna inanıyorum. Anadolu Ajansına da teşekkür ediyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda