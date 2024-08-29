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Ünlü yatak şirketi konkordato ilan etti

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Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden biri olan Yıldız Yatak, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden şirketler arasına katıldı. 1989 yılında kurulan ve Adana'da üretim yapan Yıldız Yatak, Türkiye'deki ekonomik krizden büyük ölçüde etkilendi. Şirket, yaşadığı finansal sıkıntıları çözmek adına Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu ve bu süreçte iflasın eşiğine geldi.

Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden Yıldız Yatak, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden şirketler arasında yerini aldı. 1989 yılında kurulan ve Adana'da üretim yapan firma, Türkiye'deki ekonomik krizden en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Yaşadığı finansal sıkıntılarla başa çıkmak için Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Yıldız Yatak, bu süreçte iflasın eşiğine geldi.

FABRİKA ÇALIŞANLARI SÜRECİ ENDİŞE İLE İZLİYOR

Halk TV'de yer alan habere göre; mahkeme, firmanın mali durumunu düzeltmesi için başlangıçta 3 aylık bir geçici mühlet tanımıştı. Ancak bu süre zarfında mali durumunu iyileştiremeyen şirket, mahkemenin verdiği kararla konkordato sürecinin 2 ay daha uzatılmasıyla karşı karşıya kaldı. Yıldız Yatak'ın 5.500 metrekarelik modern üretim tesislerinde çalışanlar, bu süreci endişe içinde izlemekte.

Mahkemenin aldığı kararla ikinci konkordato süreci, 28 Ağustos itibarıyla başladı. Bu süreç, hem şirketin geleceği hem de çalışanların iş güvencesi açısından kritik bir öneme sahip.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Türkiye Ekonomi 3-sayfa Adana 3.Sayfa Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Hakan Ucar:

bunlar başlangıç daha kötü günler bizi bekliyor çok firma gelecek

20
7
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gunay yanug:

Adını ilk defa duydum

10
5
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Zor Hayat:

Maliye Bakanlığı Vergi denetimine girince konkordato ilanları sıra sıra geliyor

7
6
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Serkan Aygun:

Adı duyulmamış demekki gerekli değil

0
2
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