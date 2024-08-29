Ünlü yatak şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden Yıldız Yatak, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden şirketler arasında yerini aldı. 1989 yılında kurulan ve Adana'da üretim yapan firma, Türkiye'deki ekonomik krizden en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Yaşadığı finansal sıkıntılarla başa çıkmak için Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Yıldız Yatak, bu süreçte iflasın eşiğine geldi.

FABRİKA ÇALIŞANLARI SÜRECİ ENDİŞE İLE İZLİYOR

Halk TV'de yer alan habere göre; mahkeme, firmanın mali durumunu düzeltmesi için başlangıçta 3 aylık bir geçici mühlet tanımıştı. Ancak bu süre zarfında mali durumunu iyileştiremeyen şirket, mahkemenin verdiği kararla konkordato sürecinin 2 ay daha uzatılmasıyla karşı karşıya kaldı. Yıldız Yatak'ın 5.500 metrekarelik modern üretim tesislerinde çalışanlar, bu süreci endişe içinde izlemekte.

Mahkemenin aldığı kararla ikinci konkordato süreci, 28 Ağustos itibarıyla başladı. Bu süreç, hem şirketin geleceği hem de çalışanların iş güvencesi açısından kritik bir öneme sahip.