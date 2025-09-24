Yıldız Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te 27 derece elde etti

TEKOFEST 2025'e 444 proje başvurusu yapan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, 58 farklı ana ve alt kategoride 177 takımla üst aşamaya çıktı, 52 finalist ve 27 derece kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, İstanbul Atatürk Havalimanında bir milyonu aşkın ziyaretçinin katılımıyla final yaptı.

Organizasyonun 2018'den bu yana akademik paydaşı olan YTÜ, mühendislik mirasını geleceğin vizyonuyla birleştirerek festivalde göze çarptı.

Hazırlık sürecinin ardından festivale 444 projeyle başvuru gerçekleştiren YTÜ, eleme süreçleri sonucunda 58 farklı ana ve alt kategoride tam 177 takımla finallerde yarışma hakkı kazandı. YTÜ'nün, 8 yıldır katıldığı TEKNOFEST'in 11. edisyonunun, en fazla dereceyi elde ettiği yıl, 2025 oldu.

Festival boyunca TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun da ziyaret ettiği YTÜ standı, savunma sanayisinden otonom sistemlere, biyoteknolojiden yapay zekaya uzanan yelpazedeki projeleriyle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekti.

Performans ve kazanılan başarılar, çok sayıda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesiyle taçlanarak YTÜ'nün Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından biri olduğunu tescilledi.

YTÜ'lü kulüp ve takımlar festivalde sergiledikleri performansla ödüllerin sahibi oldu. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 32 takım ve öğrencilerin kurduğu 20 bağımsız ekip, rakiplerini geride bırakarak kürsüde yerini aldı.

Üniversitenin elde ettiği başarılardan bazıları, YTU AESK (Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması-Genel Birincilik ve çok sayıda alt ödül), YTU AESK-Robotaksi Takımı (Robotaksi Yarışması-Genel Birincilik, Hazır Araç ve Özgün Araç Kategorilerinde Birincilik) YTÜ YODA-İDİS (Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi-Birincilik), JetKOM (Jet Motor Tasarım Yarışması-Birincilik), Enelpi (Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması-Birincilik), CarvAx (Aviation Ideathon-İkincilik), ORION Takımı (Onkolojide 3T Yarışması-İkincilik), Ferman Takımı: Kablosuz Haberleşme Yarışması-Üçüncülük), MIRacle Takımı (Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması-Dördüncülük), Lagari İHA (Savaşan İHA Yarışması-Beşincilik ve Yapay Zeka Özel Ödülü), CASMarine (İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması-Beşincilik), Orinium (İnsansız Kara Aracı Yarışması-Altıncılık), Econova Takımı (Tarım Teknolojileri Yarışması-Sekizincilik), VSign Takımı (Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması-Sekizincilik) oldu.

Festivalde elde edilen başarı, YTÜ'nün yenilikçi projelere öncülük eden, öğrenci girişimciliğini destekleyen ve Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna yön veren kurumlardan biri olma kimliğini ortaya koydu.

YTÜ, milli teknoloji hamlesi kapsamında, 2018'den bugüne olduğu gibi bundan sonra da "Türkiye'nin geleceğini tasarlayan üniversite" olmayı sürdürecek.

"Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle iftihar ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, TEKNOFEST'i bir kez daha gururla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sahada ter döken, laboratuvarda sabahlayan, fikirlerini koda, tasarıma ve ürüne dönüştüren her bir öğrenciyle ve onlara yol gösteren akademisyenlerle iftihar ettiğini aktaran Debik, "Her zamanki gibi öndeyiz, öncüyüz. Bu yıl da elde ettiğimiz 177 finalistlik ve 27 alanda elde ettiğimiz dereceler, proje tabanlı eğitim anlayışımızın, disiplinler arası çalışma kültürümüzün ve girişimcilik ekosistemimizin doğal bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Debik, başarının tesadüf olmayıp köklü vizyonun eseri olduğunu vurgulayarak, misyonlarının salt diploma veren kurum olmanın çok daha ötesinde olduğunu anlattı.

Öğrencilere hayal kurma, o hayalin peşinden gitme ve onu gerçeğe dönüştürme cesareti aşılayıp her türlü desteği verdiklerine işaret eden Debik, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST sahnesinde sergilenen otonom araçlarımız, SİHA teknolojilerimiz, çip tasarımlarımız ve biyoteknoloji inovasyonlarımız, aslında bu cesaretin ete kemiğe bürünmüş halidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül töreninde de vurguladığı gibi gençlerimizin bilinçli bir iradeyle aksiyon alması, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunun en sağlam teminatıdır."

Debik, gençlerin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerine dikkati çekerek, Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücü olarak Türkiye'nin yarınlarını tasarlamaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.