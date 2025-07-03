Yeşim Gruplara İhracat Şampiyonu Ödülü

Yeşim Gruplara İhracat Şampiyonu Ödülü
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 yılı ihracat verilerine göre, Yeşim Satış Mağazaları hazır giyim sektöründe Türkiye’nin en fazla ihracat yapan firması oldu. TİM Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ödülü Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya'ya takdim etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 yılı ihracat verilerine göre, Yeşim Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeşim Satış Mağazaları, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Türkiye genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren firma olarak sektör birincisi oldu.

İhracat şampiyonluğu ödülü, TİM Başkanı ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya'ya takdim edildi.

Yurt dışı faaliyetleriyle de dikkat çeken Yeşim Grup, yalnızca Türkiye'de değil, Mısır'daki üretim tesisi Jade Tekstil ile de başarı grafiğini sürdürüyor. Grup, Mısır'da son altı yıldır üst üste ihracat şampiyonu olma unvanını elinde bulunduruyor.

Grubun bu başarısında, sürdürülebilirlikten kaliteye, verimlilikten güvene kadar geniş bir değer yelpazesiyle yürüttüğü üretim anlayışının etkili olduğu vurgulandı. Yeşim Grup, "önce insan" odaklı yaklaşımıyla dünya markalarına entegre üretim yapısı sunarak, uluslararası pazardaki gücünü daha da pekiştiriyor.

Yeşim Grup'tan yapılan açıklamada, "Bu başarı, üretim gücümüzün yanı sıra iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın katkısıyla mümkün oldu. Bize duyulan güven ve verilen destek için tüm paydaşlarımıza içten teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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