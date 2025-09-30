Yeşim Grup, Sürdürülebilirlik Ayı'nda Eğitime Destek Etkinliği Düzenledi

Yeşim Grup, her yıl Eylül ayında düzenlediği "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinlikleri kapsamında TEV iş birliğiyle anlamlı bir organizasyona imza attı. Anlaşmalı kurumlar ve sosyal kulüplerin de katılımıyla hayata geçirilen İyilik Yap, Fark Yarat Günü'nde eğitime destek sunularak sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal sorumluluk vizyonu bir kez daha ortaya kondu.

Yeşim Grup, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinlikleri kapsamında çalışanlarının yoğun katılımıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bu yıl, düzenlenen etkinlikte, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle hayata geçirilen Şükrü Şankaya Burs Fonu'na destek olmak amacıyla iş ortakları ve sosyal kulüpler Yeşimlilerle buluştu.

Şükrü Şankaya Burs Fonu'na katkıda bulunarak etkinliğe destek veren kurumlar, gün boyunca Bahçıvan Hüseyin Amca Tüneli'nde Yeşimlilerle bir araya geldi. Bu özel günde hazır bulunan TEV de etkinliğe katılarak dayanışmanın sembolü haline geldi. Çalışanlar, hazırlanan QR kod uygulaması aracılığıyla fonun geleceğine anlık katkılar sunarken yapılan bağışlar üniversiteli genç kızların eğitim yolculuğuna ışık tutacak kalıcı bir değer yaşattı.

Katılımcılar, gün boyunca sürdürülebilirliğin toplumsal boyutunu görünür kılan stantları ziyaret etme imkanı bulurken aynı zamanda etkinlik için özel olarak hazırlanan sürdürülebilirlik ağacına parmak izlerini bırakarak daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluk üstlendiklerini simgesel bir şekilde ortaya koydular.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise iş birliklerinin önemine vurgu yaparak "Kurucumuz merhum Şükrü Şankaya'nın vefatının 20. yılında, bizlere miras bıraktığı 'Önce İnsan' felsefesinin ışığında onun eğitime verdiği önemi bir kez daha hatırlıyoruz. Bu anlayışın somut bir yansıması olarak TEV iş birliğiyle hayata geçirilen ve onun adını yaşatan Şükrü Şankaya Burs Fonu ile bu özel günde, üniversiteli kız öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna destek oluyoruz. Bu proje iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın gösterdiği dayanışma, bu fonun oluşturduğu değeri daha da büyütüyor. Bizler için bu katkılar sadece birer bağış değil, geleceğin güçlü ve bağımsız bireylerinin yetişmesine yapılan kalıcı bir yatırım. Bu iş birliği, toplumsal dayanışmamızın en somut göstergelerinden biri olurken sürdürülebilir bir yaşam hedefimize olan inancımızı da güçlendiriyor. Üniversiteli kızlarımızın eğitim yolculuğuna ışık tutan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşim Grup, sürdürülebilirliği öncelikli değerlerinden biri olarak benimseyerek her yıl düzenlediği etkinliklerle çalışanlarını, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle buluşturuyor. Bu organizasyonla bu yıl bir kez daha eğitime destek olan Yeşim Grup, sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi projeler geliştirmeye ve farkındalık oluşturmaya devam edecek. - BURSA