Yeşim Grup'a hazır giyimde ihracat şampiyonluğu

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde, Yeşim Grup çatısı altındaki Yeşim Satış Mağazaları, hazır giyim ve konfeksiyon kategorisinde Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan firma oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Genel Kurul ve "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mal ihracatı, hizmet ihracatı, e-ihracat ve sektör liderleri olmak üzere dört ana kategoride toplam 50 firmanın ödül aldığı törende, TİM1000 Araştırması'nın 2024 verilerine göre genel sıralamada 96'ncı sırada yer alan Yeşim Grup bünyesindeki Yeşim Satış Mağazaları, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Türkiye genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren firma olarak sektör şampiyonu oldu.

Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya'ya takdim edildi. "İşimiz Üretim, Gücümüz İhracat" mottosuyla gerçekleştirilen törende, Türkiye ekonomisine değer katan firmaların başarıları onurlandırıldı.

Uzun yıllardır hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe güçlü bir üretim ve ihracat kapasitesine sahip olan Yeşim Grup, bu başarıyla birlikte sürdürülebilir büyüme stratejileri ve yenilikçi üretim anlayışının sektörde karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, "Bu başarı, yalnızca Grubumuzun değil, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın ortak emeğinin bir sonucu. Sürdürülebilirlik ve verimlilik ekseninde yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Dünyanın önde gelen markalarına entegre üretim yapısıyla hizmet veren Yeşim Grup, insan ve çevre odaklı yaklaşımıyla uluslararası pazardaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendirmeye devam ediyor. - BURSA