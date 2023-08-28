Yeşilyurt'ta depremzede üreticilere tarımsal destek

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında yetiştirilip hasadı yapıldıktan sonra hazır hale getirilen 25 ton arpa ile 7 ton saman, 'Tarımsal Üretime Tam Destek' sloganı ile depremzede üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında yetiştirilip hasadı yapıldıktan sonra hazır hale getirilen 25 ton arpa ile 7 ton saman, 'Tarımsal Üretime Tam Destek' sloganı ile depremzede üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarımsal hizmetlerde yakaladığımız başarı grafiğini, yeni destekler ve faaliyetlerle sürekli geliştiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında gerçekleşen saman ve arpa dağıtım törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Berktaş, Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt Belediyesinin kırsal belediyecilik hizmetleriyle farkındalık oluşturmaya devam ettiğini ifade ederek, "6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin bu zor günlerde desteklenmesi çok değerli ve anlamlıdır. Büyükşehir yasasından sonra şehirlerimiz sadece kent belediyeciliği değil, kırsal belediyecilik dediğimiz bir hizmet misyonu da üstlenmek durumunda kaldı. Yeşilyurt Belediyemizin kırsal belediyecilik alanındaki yatırımları ve destekleriyle hizmet alanlarını genişletiyor, çeşitlendiriyor ve farkındalık oluşturuyor. Bugünde saman ve arpa desteğiyle bu hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Bu tür destekler üreticilerimizi teşvik etmektedir. Belediye Başkanımızın şahsında bu sürece destek sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un tarih, kültür ve gastronominin yanı sıra sanayi ve tarım kenti olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 2019 ile 2023 yılları arasında tarıma ve çiftçilere verdikleri desteklerle tarımsal hizmetlerde rol model teşkil edecek başarılı hizmetlerin altına imza attıklarını söyledi.

Konuşmasının başında beş yıllık dönemde tarımsal yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin tarımsal zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla 2019 yılında göreve gelir gelmez Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Ardından Cumhuriyet Örnekköy'de Kayısı Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa 177 dönümlük alan üzerine Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasını kurup, çalışmalarımızı akademik, planlı ve düzenli bir şekilde uygulamaya koyduk. Tek amacımız tarımı desteklemek, atıl vaziyetteki alanları tarıma kazandırmak ve bereketli topraklarımızdan daha fazla ürün toplanmasını sağlamaktır. Beş yıl içerisinde bir milyon sebze fidesi dağıtımı yaparak, 250 dönüm alan üzerinde 8 bin ton sebze üretiminin yapılmasını sağladık. 1,5 ton nohut, 1 ton kuru fasulye, 80 ton arpa, 10 ton buğday dağıtımı yaptık. İlçemizin 4 bin 500 dönüm alanında hububat ekili alan oluşturduk. Hasadı yapılan nohut ve kuru fasulyeleri paketler haline getirip Emanet Çarşımızda ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin rahat, temiz ve güzel bir şekilde üretim yapmalarının önünü açmak adına 90 adet hayvan suluğu dağıtımı yaparken, kurduğumuz laboratuvarlarda 58 farklı çeşit ata tohumu yetiştirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Çınar konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinde evleri ve ahırları zarar gören, ciddi bir zararla karşı karşıya kalan çiftçilere olan desteklerine bir yenisini daha eklediklerini söyleyerek, "Geleceğimizin en önemli konusu tarımdır, tarım gelecektir. Bizlerde kırsal belediyecilik hizmetlerimizle tarımı, çiftçilerimizi destekliyoruz. Bugünde bu desteklerimize bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. 6 Şubat günü yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu zorlu süreçte hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hayvanları telef oldu, evleri, ahırları yıkıldı, mağdur oldular. Kendi alanımızda yetiştirip hasadını yaptığımız 7 ton saman ile 25 ton arpayı, depremden etkilenen çiftçilerimize ücretsiz olarak bugün teslim ediyoruz. Elimizden geldiğince çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Malatya'ya gelen Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, çiftçilerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederken, "Bursa'da yaşayan Malatyalıların selamını ve muhabbetlerini getirdim. Kıymetli kardeşim Mehmet Çınar Başkanımızı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Seçim süreci öncesinde yine Yeşilyurt'a gelmiştik, birlikte kardeşlik protokolü imzalamıştık. Yeşilyurt'ta güzel hizmetleri ve çiftçilere yönelik destekleri görmek hepimizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan 25 ton arpa ile 7 ton saman balyalar ve çuvallar halinde çiftçilere teslim edildi. - MALATYA