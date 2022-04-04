Yeşil sahada başlayan dostluk iş dünyasına taşındı

Bir zamanlar Denizlispor'da birlikte forma terleten üç futbolcu, dostluklarını iş dünyasına yansıtarak gayrimenkul ve otomotiv sektörüne yönelik ofis açtı.

Türkiye'de yıllardır farklı takımlarda boy gösteren ve Denizlispor'da beraber forma terleten Kadir Söylemez, Veli Acar ve Neşat Gören dostluklarını iş dünyasına yöneltti. Beraber gayrimenkul ve otomotiv sektöründe ortaklık kurmaya karar veren 3 futbolcu, Selçukbey Mahallesinde 3 Yüz adı altında ofis açtı. Futboldaki başarılarını iş dünyasında da göstermek isteyen 3 futbolcunun gerçekleştirdiği açılışa, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve çok sayıda sevenleri katıldı. Görkemli bir şekilde gerçekleşen açılışta konuşan Başkan Doğan, iş yerinin hayırlı olmasını diledi.

"Beraber bir güç birlikteliği yaptık"

Güç birliği yaparak başarılını göstermek istediklerini belirten Kadir Söylemez, "Yıllardır Denizli futbolunda boy gösteriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin farklı illerinde uzun süre profesyonel futbol oynadık. Neşat Gören, Veli Acar arkadaşlarımızla beraberiz. Zaten futbol dünyasının bildiği isimlerdi. Neşat arkadaşımın uzun süredir olduğu bir sektör gayrimenkul ve inşaat sektörü ve aynı zamanda bunun içinde otomotiv sektörünü de katarak hep beraber bir güç birlikteliği yaptık. Sahadaki dostluğumuzu iş dünyasına da yansıtmaya çalıştık. Umarım bize ve Denizli halkına hayırlı olur" dedi. - DENİZLİ