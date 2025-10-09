Haberler

Yerli Otomobil Togg'lar Almanya'ya Yola Çıktı

Güncelleme:
Almanya'ya ihraç edilen yerli otomobil Togg'lar, Marmaray hattı üzerinden taşınarak İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere yola çıktı. Vagonlar dolusu Togg, Avrupa'ya sevk edilmek için hazırlanıyor.

Almanya'ya ihraç edilen yerli otomobil Togg'ları taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken görüntülendi.

Gebze'den geçerken görüntülenen vagonlar dolusu Togg, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Türkiye'den çıkış yaptı. Görüntülerde, onlarca Togg'un Avrupa'ya sevk edilmek üzere yola çıktığı anlar kameralara yansıdı. Vagonlardaki araçların büyük çoğunluğunu T10X modelleri oluştururken, trenin Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçerek Salı günü Almanya'ya ulaşması planlanıyor. Marmaray hattı (Halkalı–Gebze Banliyö Tren Hattı), gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Taşıma sırasında, Marmaray'ın tüp geçidi de aktif olarak kullanılıyor. Araçlar, boğazın altından geçerek Avrupa yakasına ulaşıyor ve yolculuklarına devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
