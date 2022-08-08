Yollara çıkmaya hazırlanan yerli otomobilde ilk batarya üretildi - Haberler

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Yollara çıkmaya hazırlanan yerli otomobilde ilk batarya üretildi

2023 yıllarda yollara çıkması planlanan yerli otomobil TOGG'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gebze'de bulunan merkezde ilk prototip batarya üretildi.

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29 Ekim'de banttan ineceği duyurulan yerli otomobil Togg'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Gebze'de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip bataryanın üretildiği ve testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yollara çıkmaya hazırlanan yerli otomobilde ilk batarya üretildi

FİRMA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Togg'un bataryalarını üretecek firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık" ifadelerine yer verildi.

Yollara çıkmaya hazırlanan yerli otomobilde ilk batarya üretildi

BATARYALARI KİM ÜRETECEK?

Yerli otomobil'de bataryalar TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro) tarafından üretilecek.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

yerli oto 29 Ekim Gebze TOGG Ekonomi Haberler

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