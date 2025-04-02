Yerli Markalara Destek Çağrısı: Başkan Kıvırcık'tan Boykotlara Tepki

Manisa'nın Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, CHP tarafından başlatılan boykotla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kıvırcık, "Yerli markalara boykot değil destek zamanı" diyerek boykotun yerli üretime ve ekonomiye darbe vuracağını kaydetti.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, yerli ve milli markalara CHP tarafından başlatılan boykot çağrısını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile eleştirdi. Yerli markaları boykot etmek yerine destek verilmesi gerektiğini aktaran Kıvırcık, "Son günlerde Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte bazı markalar kamuoyunda hedef haline geldi ve çeşitli boykot çağrıları yapılıyor. Bu tür çağrıların uzun vadede ülke ekonomisine, yerli üretime ve istihdama olumsuz etkiler doğurabileceğine dikkat edilmelidir. Yerli markalar, sadece ticari işletmeler değil, aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve uluslararası pazarlardaki temsil kabiliyetini yansıtan önemli değerlerdir. Bu firmalar, binlerce çalışana doğrudan ya da dolaylı olarak geçim kaynağı sağlamakta, tedarik zinciriyle birlikte geniş bir ekonomik ekosistemi beslemektedir. Firmalara yapılan boykot, aslında bu firmalardan geçimini sağlayan binlerce vatandaşımızın yaşam hakkını boykot etmektir. Yerli markalarımızın siyasi tartışmaların dışında tutulmasını ve ülke ekonomimizin kendi vatandaşlarımız tarafından etkilenmeye çalışılarak siyaseten haklı çıkılabileceği iddiasından vazgeçilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA