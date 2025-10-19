Haberler

Yerli Hava-Hava Füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN Testleri Başarıyla Tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin zorlu test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bakan Kacır, füzelerin Türkiye'nin mühendislik ve bağımsızlık idealinin sembolleri olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışlarını başarıyla tamamladığını ifade etti.

Kacır, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın "gök vatan"ın sarsılmaz iki pençesi olduğunu aktardı.

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın Türkiye'nin ileri mühendisliğinin, bitmeyen azminin ve tam bağımsızlık idealinin gökyüzüne kazınmış iki imzası olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. BOZDOĞAN, itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla hassas hedef takibine sahip. GÖKDOĞAN, zorlayıcı koşullarda bile tam isabet sağlıyor, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergiliyor. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara."

Kacır'ın paylaşımında, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın havada hedefleri tam isabetle vurduğu anların görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
