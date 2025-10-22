Yerli Elektrikli Lokomotif Tavşanlı Hattında Hizmete Girdi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde üretilen yüzde 100 yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi, TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde Tavşanlı-Eskişehir hattındaki yük taşımacılığında kullanılmak üzere Tavşanlı'ya ulaştı. Yerli üretimin demiryolu taşımacılığındaki gücünü simgeleyen bu gelişme, bölge ve ülke ekonomisi açısından büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin demiryolu sektöründeki bağımsızlığını pekiştiren ve mühendislik yeteneklerini ortaya koyan lokomotif, ileri teknoloji sistemleri ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Tamamen yerli imkanlarla üretilen bu lokomotifin, Tavşanlı-Eskişehir arasındaki yoğun yük taşımacılığında görev alacak olması, operasyonel verimliliği artırması bekleniyor.

Yetkililer, gelişmenin demiryollarında yerli ve milli sistemlere geçiş vizyonunun önemli bir adımı olduğunu belirtti. Bu gelişmenin, Tavşanlı ve Kütahya bölgesinin lojistik kapasitesine katkı sağlaması ve çevre illerle olan ticari bağları güçlendirmesi hedefleniyor.

Bölge halkı, yerli üretimin bu önemli eserinin Tavşanlı'da hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu tür milli projelerin sayısının artması yönündeki temennilerini ifade etti. Yerli ve milli lokomotifinin, Tavşanlı'dan başlayarak Türk demiryolu ağında uzun yıllar boyunca güvenle hizmet vermesi bekleniyor. - KÜTAHYA