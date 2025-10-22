Haberler

Yerli Elektrikli Lokomotif Tavşanlı Hattında Hizmete Girdi

Yerli Elektrikli Lokomotif Tavşanlı Hattında Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRASAŞ tarafından üretilen yüzde 100 yerli elektrikli ana hat lokomotifi, TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde Tavşanlı-Eskişehir hattında yük taşımacılığı için kullanılmaya başlandı. Bu gelişme, Türkiye'nin demiryolu sektöründeki bağımsızlığını pekiştiriyor.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde üretilen yüzde 100 yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi, TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde Tavşanlı-Eskişehir hattındaki yük taşımacılığında kullanılmak üzere Tavşanlı'ya ulaştı. Yerli üretimin demiryolu taşımacılığındaki gücünü simgeleyen bu gelişme, bölge ve ülke ekonomisi açısından büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin demiryolu sektöründeki bağımsızlığını pekiştiren ve mühendislik yeteneklerini ortaya koyan lokomotif, ileri teknoloji sistemleri ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Tamamen yerli imkanlarla üretilen bu lokomotifin, Tavşanlı-Eskişehir arasındaki yoğun yük taşımacılığında görev alacak olması, operasyonel verimliliği artırması bekleniyor.

Yetkililer, gelişmenin demiryollarında yerli ve milli sistemlere geçiş vizyonunun önemli bir adımı olduğunu belirtti. Bu gelişmenin, Tavşanlı ve Kütahya bölgesinin lojistik kapasitesine katkı sağlaması ve çevre illerle olan ticari bağları güçlendirmesi hedefleniyor.

Bölge halkı, yerli üretimin bu önemli eserinin Tavşanlı'da hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu tür milli projelerin sayısının artması yönündeki temennilerini ifade etti. Yerli ve milli lokomotifinin, Tavşanlı'dan başlayarak Türk demiryolu ağında uzun yıllar boyunca güvenle hizmet vermesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı ev yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı ev yıkıldı, ekipler olay yerinde
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.